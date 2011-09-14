به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده رادیویی "کارنامه" رویکردی نقادانه نسبت به چهار حوزه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون دارد و به موضوعات بنیادین این حوزه‌ها می‌پردازد.

تهیه کننده "کارنامه" مهدی شیبانی زاده، سردبیر نادر برهانی مرند، نویسندگان امین عظیمی، نادر برهانی مرند، مهدی شیبانی زاده، فهیمه سیاحیان دبیر بخش رادیو و تئاتر عباس غفاری و گزارشگران پیمان شیخی و سمیرا محمدی هستند.

این برنامه هر جمعه ساعت 20 تا 21:30 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 5/107 پخش خواهد شد و شنوندگان می‌توانند انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره پیامک 300001075 و شماره تماس 33913366 ارسال کنند.

