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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

برنامه زنده "کارنامه" از رادیو نمایش پخش می‌شود

برنامه زنده "کارنامه" از رادیو نمایش پخش می‌شود

جمعه هر هفته شنونده برنامه زنده رادیویی "کارنامه" باشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده رادیویی "کارنامه" رویکردی نقادانه نسبت به چهار حوزه سینما، تئاتر، رادیو و تلویزیون دارد و به موضوعات بنیادین این حوزه‌ها می‌پردازد.

تهیه کننده "کارنامه" مهدی شیبانی زاده، سردبیر نادر برهانی مرند،  نویسندگان امین عظیمی، نادر برهانی مرند، مهدی شیبانی زاده، فهیمه سیاحیان دبیر بخش رادیو و تئاتر عباس غفاری و گزارشگران پیمان شیخی و سمیرا محمدی هستند.

این برنامه هر جمعه  ساعت 20 تا 21:30 از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام  ردیف 5/107  پخش خواهد شد و شنوندگان می‌توانند انتقادات و پیشنهادات خود را به شماره پیامک 300001075 و شماره تماس 33913366 ارسال کنند.
 

کد مطلب 1407679

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