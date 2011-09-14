"ورود آقایان ممنوع" نامزد معرفی به اسکار 2012 شد!

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار شامل خانم ها رویا تیموریان و پوران درخشنده و آقایان محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع نوری، مهدی صباغزاده، رسول صدرعاملی و امیر اسفندیاری فهرستی کوتاه از فیلم های مورد توجه در بررسی نهایی را اعلام کردند.

به گفته اسفندیاری سخنگوی هیات انتخاب، در پیگیری ساز و کار موجود برای انتخاب فیلم ایرانی، پس از بررسی فهرست رسمی شصت فیلم برنامه اکران از تاریخ نهم مهرماه سال 89 تا هشتم مهر ماه سال 90 ، پنج فیلم "آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی، "اینجا بدون من" ساخته بهرام توکلی، "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی، "مرهم" ساخته علیرضا داودنژاد و "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان به منظور بررسی و ارزیابی نهایی مورد توجه قرار خواهند گرفت.

