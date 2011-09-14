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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

همراه با 4 فیلم دیگر/

"ورود آقایان ممنوع" نامزد معرفی به اسکار 2012 شد!

"ورود آقایان ممنوع" نامزد معرفی به اسکار 2012 شد!

هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی به فرهنگستان علوم و هنرهای سینمایی (اسکار 2012) فهرست اولیه فیلم های ایرانی مورد نظر خود برای حضور در این مراسم را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت انتخاب فیلم ایرانی اسکار شامل خانم ها رویا تیموریان و پوران درخشنده و آقایان محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، محمد داودی، علیرضا شجاع نوری، مهدی صباغزاده، رسول صدرعاملی و امیر اسفندیاری فهرستی کوتاه از فیلم های مورد توجه در بررسی نهایی را اعلام کردند.

به گفته  اسفندیاری سخنگوی هیات انتخاب، در پیگیری ساز و کار موجود برای انتخاب فیلم ایرانی، پس از بررسی فهرست رسمی شصت فیلم برنامه اکران از تاریخ نهم مهرماه سال 89 تا هشتم مهر ماه سال 90 ، پنج فیلم "آلزایمر" ساخته احمدرضا معتمدی، "اینجا بدون من" ساخته بهرام توکلی، "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی، "مرهم" ساخته علیرضا داودنژاد و "ورود آقایان ممنوع" ساخته رامبد جوان به منظور بررسی و ارزیابی نهایی مورد توجه قرار خواهند گرفت.
 

کد مطلب 1407684

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