پیشرفت فیزیکی 63 درصدی ورزشگاه 15 هزار نفری یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد به همراه برخی از مسئولان استانی صبح چهارشنبه برای دومین بار طی دو ماه گذشته از این پروژه بازدید کرد و در جریان روند احداث این ورزشگاه قرار گرفت.

وی در این بازدید نسبت به تسریع در پیشرفت فیزیکی، کیفیت و استاندارد سازی این پروژه تاکید کرد و گفت: این ورزشگاه برای انجام مسابقات داخلی استان تا اول دی ماه سال جاری آماده و سپس به مرور زمان بقیه کارها تکمیل شود.

نیکزاد بیان داشت: تاکنون بیش از 55میلیارد ریال برای این پروژه هزینه شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این پروژه هیچگونه مشکلی به لحاظ تامین اعتبار نخواهد داشت و لازم است که در احداث آن تسریع به عمل آید.

نیکزاد همچنین برنامه زمانبندی برای پیشرفت فیزیکی و تکمیل این پروژه در خصوص نصب قطعات سکو و صندلی تماشاچیان، روشنایی، خدمات آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات و انتقال خط فیبرنوری، اجرای چمن، پیست دومیدانی، احداث سرویس بهداشتی و تهیه زمین پارکینگ را مشخص کرد.

در این بازدید، استاندار مبلغ 950میلیون تومان برای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی این پروژه اختصاص داد.

احداث این ورزشگاه از مصوبات سفر اول هیئت دولت به کهگیلویه و وبویراحمد است که قرار بود این پروژه ملی در آبان ماه سال 88به بهره برداری برسد اما به دلیل مشکلات اعتباری تاکنون محقق نشده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حالی میزان پیشرفت فیزیکی ورزشگاه 15هزار نفری شهر یاسوج را 63 درصد عنوان کرد که در50 روز پیش پیشرفت فیزیکی این پروژه 43درصد عنوان شده بود.