فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا ابلاغ رئیس جمهور برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد را دریافت کرده است یا خیر، افزود: هنوز این ابلاغیه را دریافت نکرده ام اما احتمالاً این ابلاغیه در اولین جلسه هیئت امنا ارائه می شود.

وی درباره زمان تشکیل جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد با توجه به مصوبه اخیر شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت: احتمال می دهم جلسه هیئت امنا در یک یا دو ماه آینده تشکیل شود.

دانشجو درباره گمانه زنی های متعدد درباره ریاست دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسه هیئت امنا معرفی خواهد شد، گفت: اسامی بسیار زیادی مطرح شده است و من نیز مایلم ببینم چه کسی برای این سمت معرفی می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا خود نیز به عنوان کاندیدای قبول پست ریاست دانشگاه آزاد مطرح است، گفت: من علاقه ای ندارم.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در 22 شهریورماه مصوب کرد کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مامور شود تا جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد را تشکیل دهد. در این جلسه، پیرو مباحث گذشته پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر کردند که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تشکیل جلسه هیئت امنای این دانشگاه، رئیس پیشنهادی دانشگاه آزاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه سه شنبه 23 فروردین ماه 90 از میان 22 عضو هیئت علمی پیشنهادی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به انتخاب 3 نفر از آنها برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی کرد. فرهاد دانشجو، بهمن یزدی صمدی و فریدون عزیزی بر اساس نتیجه انتخابات برگزار شده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی جای گرفتند.

بر طبق این گزارش، هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز با تشکیل جلسه در هفتم اردیبهشت ماه 90 و بررسی گزینه های موجود، هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و حمید میرزاده را برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد تا ترکیب هیئت امنای دانشگاه آزاد کامل شود.

همچنین براساس ماده 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیئت امناء عبارتند از 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 3 نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).