10 هزار انشعاب جدید گاز در خوزستان واگذار می شود

ناصر افشین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد به منظور گازرسانی به واحدهای مسکن مهر در 57 شهر استان ایجاد می شود.

وی افزود: گاز رسانی به طرح مسکن مهر در استان خوزستان از سال گذشته آغاز شده و اکنون نصب 18 هزار انشعاب گاز با پیشرفت بین 10 تا 50 درصد در دست اجراست ضمن اینکه تاکنون نصب 730 انشعاب گاز در این طرح به پایان رسیده است.



مدیر عامل شرکت گاز خوزستان گفت: گاز رسانی به واحدهای مسکونی مهر به علت خطر بالا و حوادث انفجار ناشی از نشت گاز، پس از ایجاد تمام زیرساختها از جمله آب، برق، فاضلاب و جدول گازی انجام می شود و درصورت اجرای به موقع این طرح های زیربنایی تا سال آینده همه واحدهای مسکونی مهر گاز دار می شوند.



افشین تصریح کرد: حدود 35 میلیارد ریال تاکنون برای ایجاد زیرساخت‌های گازرسانی به طرح ‌های مسکن مهر استان هزینه شده و گفته شده تامین گاز واحدهای مسکن مهر استان و آماده‌سازی زیرساختهای لازم امسال نیازمند 185 میلیارد ریال اعتبار است.



وی افزود: 593 هزار خانوار شهری معادل 89 درصد ساکنان مناطق شهری استان خوزستان زیر پوشش شبکه های گازرسانی قرار دارند.