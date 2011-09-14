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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

توسلی پور:

یادواره شهدای پاسدار چناران در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

یادواره شهدای پاسدار چناران در هفته دفاع مقدس برگزار می شود

چناران - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه چناران از برگزاری اولین یادواره شهدای پاسدار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل توسلی پور صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس این شهرستان اظهار کرد: مسئولین در تمام برنامه های دفاع مقدس حضور داشته باشند و امکانات اداری در این هفته دریغ نکنند و اقلام فرهنگی و پرده های متناسب با هفته دفاع مقدس در محل اداره نصب کنند.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس متعلق به سپاه یا فرمانداری نیست بلکه هفته دفاع مقدس هفته ملی ایران است و همه نهادها و مسئولین در این هفته باید نقش داشته و نقش آفرینی کنند.

وی اظهار داشت: توجه به بصیرت در حوزه های مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و جنگ نرم دشمن در دوران دفاع مقدس نمایان بود و ضرورت دارد که این بصیرت تداوم داشته باشد.

توسلی پور به برنامه های هفته دفاع در شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: رژه نیروهای مسلح و غبار روبی مزار شهدا در روز اول هفته دفاع با نام شهدا آغاز خواهد شد.

دبیر ستاد هفته دفاع مقدس چناران گفت: نمایشگاه کتاب در طول هفته دفاع مقدس در محل پایگاههای مقاومت بسیج و در محل پارک ملت شهرستان با همکاری بسیج هنرمندان برپا خواهد شد و همچنین دیدار با ائمه جمعه شهرهای چناران، گلبهار و گلمکان و شرکت در نماز جمعه از دیگر برنامه های اجرایی این هفته است.

فرمانده سپاه چناران افزود: اعزام سرگروههای طرح صالحین به پایگاههای مقاومت، دیدار با خانواده  های شهدا و ایثارگران، کوهپیمایی، اجرای طرح بینات، تجلیل از جهادگران و همایش فرماندهان پایگاههای بسیج شهری از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است.

سرهنگ توسلی پور ادامه داد: برگزاری شب شعر خاطره، صبحگاه مشترک، مسابقه هنرهای تجسمی، برگزاری جلسه اخلاق و محفل انس با قرآن از دیگر برنامه های هفته بزرگداشت دفاع مقدس است.

معاون فرمانداری چناران گفت: هفته دفاع مقدس مربوط به جانبازان و رزمندگان نیست بلکه متعلق به همه آحاد جامعه است.

حسن منصوری گفت: رزمندگان و سنگر سازان بی سنگر دو بال در دفاع مقدس بودند و باید از فضای معنوی برخواسته از آن دوران نهایت بهره گیری شود و دستاوردهای دفاع مقدس را به نسل نو و بعدی منتشر کرد.

وی افزود: یکی از اهداف کلی بزرگداشت هفته دفاع مقدس در سال جاری تشریح و تحلیل عملیاتهای دوران هشت سال جنگ تحمیلی و توجه به بیداری اسلامی و بررسی دستاوردهای آن حماسه عظیم و جاودانه در ایجاد امید پیوسته است.

در ادامه حجت الاسلام محمود اسماعیلی تبار نماینده ولی فقیه در سپاه چناران گفت: ما هرچه داریم از انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است و این دفاع کشور وانقلاب را بیمه کرده است و امسال هفته دفاع مقدس از نگاه ویژه و اهمیت مورد توجهی برخوردار است.

کد مطلب 1407700

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