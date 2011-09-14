مسابقات جایزه بزرگ شانس مجدد برای دوومیدانی کاران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در حاشیه برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ معلولان که در ورزشگاه آفتاب انقلاب در حال برگزاری است، گفت: با توجه به اینکه بهترینها باید در رقابتهای پارالمپیک حضور پیدا کنند مسابقات جایزه بزرگ فرصت خوبی است تا دوومیدانی کاری از فهرست نفرات اعزامی خط نخورد. در واقع رقابتهای جایزه بزرگ فرصت مجددی است برای ورزشکارانی که تاکنون نتوانستهاند تواناییهای خود را نشان دهند.
وی در مورد سطح برگزاری رقابتهای جایزه بزرگ معلولان گفت: بی تردید این رقابتها با حضور برترینها برگزار میشود و از سطح کیفی بالایی برخوردار است. البته ارزیابی نهایی پس از پایان رکوردگیری و با حضور اعضای کمیته فنی انجام خواهد شد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک افزود: دو هدف بلند مدت و کوتاه مدت از برگزاری مسابقات داریم. هدف بلندت ما بازیهای پارالمپیک 2012 لندن است و هدف کوتاه مدت نیز بازیهای آیواز است که آبانماه در ابوظبی امارات برگزار میشود.
خسرویوفا با اشاره به جوایز این مسابقات گفت: ما برای قهرمانان این رقابتها جایزه یک میلیونی در نظر گرفتهایم که البته اعطای این جایزه به شرایط و رکوردی که دوومیدانی کاران به آن دست پیدا میکنند، بستگی دارد.
وی در مورد تجهیزات ورزشکاران گفت: فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان دو سال است که تجهیزات استاندارد که عمدتا ساخت کشور سوئد هستند را در اختیار ورزشکاران قرار میدهد. در پارالمپیک لندن برای نخستین بار ورزشکاران از تجهیزات شخصی و استاندارد خود استفاده خواهند کرد.
خسروی وفا در پاسخ به این پرسش که "چه عنوانی را برای ورزشکاران ایرانی حاضر در آیواز پیشبینی میکند؟"، گفت: پیشبینی در مورد این رقابتها زود است اما بی تردید این رقابتها هم سطح پارالمپیک لندن نیست. ما تلاش میکنیم که با حضور در رقابتهای آیواز بهترینهای خود را شناسایی کنیم تا بتوانیم به هدف اصلی خود که کسب عنوان چهارمی در پارالمپیک 2012 لندن است، دست پیدا کنیم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک در خصوص نشست سرپرستان تیمهای شرکت کننده در پارالمپیک که هفته گذشته در لندن برگزار شد، گفت: در مجموع باید بگویم نشست خوبی در لندن داشتیم و تبادل اطلاعاتی خوبی انجام شد. امیدوارم بتوانیم در مسابقاتی که سال آینده برگزار میشود به کسب نتایج مورد نظر خود دست یابیم.
خسروی وفا با بیان اینکه تا به حال برای رقابتهای پارالمپیک 40 سهمیه کسب شده است، گفت: شایستگی صرف حضور در رقابتهای پارالمپیک لندن است. ما اردوهای خود را از اردیبهشتماه به طور منظم برگزار کردیم و باید در اینجا بگویم که هیچ مشکلی در خصوص اعزام تیمها به اردوهای تدارکاتی نداریم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه انتظاری را از کاروان ایران در بازیهای پارالمپیک دارد، اظهارداشت: آنچه در شواری عالی سیاست گذاری تعریف شده این است که ما جایگاه بیست ودومی خود در پارالمپیک پکن را حفظ کنیم و به جایگاه بالاتر فکر کنیم ضمن اینکه مدالهای ما از حیث کیفیت رنگ در بازیهای پارالمپیک لندن ارتقا یابد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه برای ورزشکاران، سرمربیان حقوق در نظر گرفته شده است، گفت: ما برای ورزشکاری مانند سیامند رحمان حتی تا سقف یک و نیم میلیون تومان حقوق ماهیانه در نظر گرفتهایم ضمن اینکه مربیان نیز بر اساس موفقیت ورزشکاران خود حقوق دریافت میکنند. البته در این میان تفاوتهایی هم وجود دارد به این معنا که اگر ورزشکار یک مربی نتایج خوبی کسب نکند، آن مربی با افت دستمزد مواجه خواهد شد و برعکس.
خسروی وفا در ارتباط با تغییراتی که در انجمن وزنه برداری صورت گرفته است، تصریح کرد: داراب ریاحی از آنجا که در فدراسیون وزنه برداری سمت مهمتری داشت، نتوانست انتظارات را برآورده کند و ما آقای رواسی را جایگزین وی کردیم. ضمن اینکه آقای رواسی تجربه حضور در سه دوره بازیهای پارالمپیک را داشته و ارتباط نزدیکی نیز با ورزشکاران دارد.
وی با بیان اینکه سال جاری از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: ما سال 90 را سال پر فشار برای کاروان ورزش ایران میدانیم و همه تمرکز خود را در خصوص آماده سازی در همین سال قرار دادهایم.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به "آزمون آزمایشی" که در لندن برگزار میشود، گفت: انگلیسیها به تیمهایی که اردوهای خود را تحت عنوان اردوی آزمایشی در لندن برگزار کنند، تا سقف 25 هزار پوند کمک مالی خواهند کرد. این امر به آمادهسازی خود کشور میزبان برای برگزاری رقابتهای اصلی کمک خواهد کرد.
خسروی وفا در پایان در خصوص وضعیت ورزشکاران نابینا گفت: متاسفانه ما با توجه به اینکه هزینه برگزاری اردو برای تیم جودو را در اختیار مسئولان فدراسیون نابینایان قرار دادهایم، با این حال شاهد حرکت مثبتی در خصوص برگزاری اردوها نبودهایم که این نگران کننده است. امیدوارم فدراسیون نابینایان و کم بینایان هرچه زودتر از اعتباری که کمیته ملی المپیک در اختیار آنها قرارداده است استفاده کنند تا زمان را از دست ندهیم. در اینجا باید بگویم چنانچه فدراسیون نابینایان و کم بینایان ظرف یک ماه آینده فعالیت خود را آغاز نکند کمیته ملی المپیک مستقیما وارد عمل خواهد شد.
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