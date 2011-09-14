مسابقات جایزه بزرگ شانس مجدد برای دوومیدانی کاران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در حاشیه برگزاری رقابت‎های جایزه بزرگ معلولان که در ورزشگاه آفتاب انقلاب در حال برگزاری است، گفت: با توجه به اینکه بهترین‏ها باید در رقابت‏های پارالمپیک حضور پیدا کنند مسابقات جایزه بزرگ فرصت خوبی است تا دوومیدانی کاری از فهرست نفرات اعزامی خط نخورد. در واقع رقابت‎های جایزه بزرگ فرصت مجددی است برای ورزشکارانی که تاکنون نتوانسته‎اند توانایی‏های خود را نشان دهند.

وی در مورد سطح برگزاری رقابت‏های جایزه بزرگ معلولان گفت: بی تردید این رقابت‏ها با حضور برترین‎ها برگزار می‏شود و از سطح کیفی بالایی برخوردار است. البته ارزیابی نهایی پس از پایان رکوردگیری و با حضور اعضای کمیته فنی انجام خواهد شد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک افزود: دو هدف بلند مدت و کوتاه مدت از برگزاری مسابقات داریم. هدف بلندت ما بازی‎های پارالمپیک 2012 لندن است و هدف کوتاه مدت نیز بازی‎های آیواز است که آبان‏ماه در ابوظبی امارات برگزار می‏شود.

خسروی‏وفا با اشاره به جوایز این مسابقات گفت: ما برای قهرمانان این رقابت‌ها جایزه یک میلیونی در نظر گرفته‌ایم که البته اعطای این جایزه به شرایط و رکوردی که دوومیدانی کاران به آن دست پیدا می‌کنند، بستگی دارد.

وی در مورد تجهیزات ورزشکاران گفت: فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان دو سال است که تجهیزات استاندارد که عمدتا ساخت کشور سوئد هستند را در اختیار ورزشکاران قرار می‌دهد. در پارالمپیک لندن برای نخستین بار ورزشکاران از تجهیزات شخصی و استاندارد خود استفاده خواهند کرد.

خسروی وفا در پاسخ به این پرسش که "چه عنوانی را برای ورزشکاران ایرانی حاضر در آیواز پیش‎بینی می‎کند؟"، گفت: پیش‎بینی در مورد این رقابت‎ها زود است اما بی تردید این رقابت‏ها هم سطح پارالمپیک لندن نیست. ما تلاش می‎کنیم که با حضور در رقابت‌های آیواز بهترین‌های خود را شناسایی کنیم تا بتوانیم به هدف اصلی خود که کسب عنوان چهارمی در پارالمپیک 2012 لندن است، دست پیدا کنیم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در خصوص نشست سرپرستان تیم‌های شرکت کننده در پارالمپیک که هفته گذشته در لندن برگزار شد، گفت: در مجموع باید بگویم نشست خوبی در لندن داشتیم و تبادل اطلاعاتی خوبی انجام شد. امیدوارم بتوانیم در مسابقاتی که سال آینده برگزار می‌شود به کسب نتایج مورد نظر خود دست یابیم.

خسروی وفا با بیان اینکه تا به حال برای رقابت‌های پارالمپیک 40 سهمیه کسب شده است، گفت: شایستگی صرف حضور در رقابت‎های پارالمپیک لندن است. ما اردوهای خود را از اردیبهشت‌ماه به طور منظم برگزار کردیم و باید در اینجا بگویم که هیچ مشکلی در خصوص اعزام تیم‏ها به اردوهای تدارکاتی نداریم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه انتظاری را از کاروان ایران در بازی‏های پارالمپیک دارد، اظهارداشت: آنچه در شواری عالی سیاست گذاری تعریف شده این است که ما جایگاه بیست ودومی خود در پارالمپیک پکن را حفظ کنیم و به جایگاه بالاتر فکر کنیم ضمن اینکه مدال‏های ما از حیث کیفیت رنگ در بازی‎های پارالمپیک لندن ارتقا یابد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با بیان اینکه برای ورزشکاران، سرمربیان حقوق در نظر گرفته شده است، گفت: ما برای ورزشکاری مانند سیامند رحمان حتی تا سقف یک و نیم میلیون تومان حقوق ماهیانه در نظر گرفته‏ایم ضمن اینکه مربیان نیز بر اساس موفقیت ورزشکاران خود حقوق دریافت می‌کنند. البته در این میان تفاوت‌هایی هم وجود دارد به این معنا که اگر ورزشکار یک مربی نتایج خوبی کسب نکند، آن مربی با افت دستمزد مواجه خواهد شد و برعکس.

خسروی وفا در ارتباط با تغییراتی که در انجمن وزنه برداری صورت گرفته است، تصریح کرد: داراب ریاحی از آنجا که در فدراسیون وزنه برداری سمت مهمتری داشت، نتوانست انتظارات را برآورده کند و ما آقای رواسی را جایگزین وی کردیم. ضمن اینکه آقای رواسی تجربه حضور در سه دوره بازی‌های پارالمپیک را داشته و ارتباط نزدیکی نیز با ورزشکاران دارد.

وی با بیان اینکه سال جاری از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: ما سال 90 را سال پر فشار برای کاروان ورزش ایران می‌دانیم و همه تمرکز خود را در خصوص آماده سازی در همین سال قرار داده‌ایم.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره به "آزمون آزمایشی" که در لندن برگزار می‌شود، گفت: انگلیسی‌ها به تیم‌هایی که اردوهای خود را تحت عنوان اردوی آزمایشی در لندن برگزار کنند، تا سقف 25 هزار پوند کمک مالی خواهند کرد. این امر به آماده‌سازی خود کشور میزبان برای برگزاری رقابت‌های اصلی کمک خواهد کرد.

خسروی وفا در پایان در خصوص وضعیت ورزشکاران نابینا گفت: متاسفانه ما با توجه به اینکه هزینه برگزاری اردو برای تیم جودو را در اختیار مسئولان فدراسیون نابینایان قرار داده‌ایم، با این حال شاهد حرکت مثبتی در خصوص برگزاری اردوها نبوده‌ایم که این نگران کننده است. امیدوارم فدراسیون نابینایان و کم بینایان هرچه زودتر از اعتباری که کمیته ملی المپیک در اختیار آنها قرارداده است استفاده کنند تا زمان را از دست ندهیم. در اینجا باید بگویم چنانچه فدراسیون نابینایان و کم بینایان ظرف یک ماه آینده فعالیت خود را آغاز نکند کمیته ملی المپیک مستقیما وارد عمل خواهد شد.