گردهمایی اندیشمندان اسلامی در اولین پایتخت تشیع جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری، تراب محمدی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی افزود: در این همایش میهمانانی از سراسر دنیای اسلام حضور می یابند.

محمدی اضافه کرد: ورود و گسترش تشیع در آذربایجان، کتاب شناسی تاریخ تشیع در آذربایجان، آذربایجان و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از جمله محورهای اعلام شده این همایش بین المللی است.

دبیر این همایش بین المللی افزود: حکومت های محلی آذربایجان و تشیع، نقش علما و متفکران در گسترش تشیع در آذربایجان، تبریز و تشیع و تشیع در آینه ادبیات و هنر آذربایجان از دیگر محورهای همایش تبریز اولین پایتخت تشیع جهان اسلام است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: در این همایش، مقالات علمی متعددی در زمینه نقش تبریز در وحدت ملی ایران و توسعه تشیع در جهان اسلام از سوی اندیشمندان ایرانی و سایر کشورهای اسلامی ارائه می شود.

محمدی به ثبت ملی تبریز به عنوان نخستین پایتخت تشییع در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: علمای آذربایجان در نهادینه کردن ابعاد مختلف مذهب تشییع در ایران بسیار فعال بوده و از دوره صفوی به طور بارز و قابل قبولی آن را ارائه کرده‌اند از این رو این همایش برای نخستین ‌بار به صورت بین المللی در تبریز برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیشگامی تبریز در روی آوردن به تشیع گفت: بعد از ورود اسلام به ایران، تشیع برای نخستین‌بار در مسجد جامع تبریز به عنوان مذهب رسمی در ایران اعلام شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تصریح کرد: البته نقش برجسته علمای تبریز در وقایع تاریخی ایران اسلامی همچون مشروطه و انقلاب شکوهمند اسلامی نیز قابل انکار نیست.

محمدی با اشاره به اهمیت این همایش در سطح ملی و بین المللی اظهار داشت: رئیس جمهور کشورمان پیش از این در مراسم ثبت ملی تبریز به عنوان نخستین پایتخت تشیع، بر لزوم برگزاری این همایش در سطح بین المللی تاکید کرده بود.

وی بیان کرد: نخستین همایش بین المللی تبریز، اولین پایتخت تشیع جهان اسلام توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اضافه کرد: استانداری، دانشگاه تبریز، حوزه های علمیه استان، مراکز آموزش عالی کشور و همچنین سپاه عاشورای آذربایجان شرقی نیز در برگزاری این همایش همکاری خواهند داشت.

محمدی یادآور شد: نخستین همایش بین المللی تبریز نخستین پایتخت تشیع جهان اسلام روزهای 22 و 23 آبان ماه سال جاری با حضور اندیشمندانی از سراسر دنیا، در تبریز برگزار خواهد شد و علاقه مندان، دانشمندان و محققان می توانند با مراجعه به تارنمای این همایش به نشانیwww.tab-shiite.ir نسبت به چگونگی ارایه مقالات اطلاعاتی اخذ کنند.

گفتنی است، همایش ثبت ملی تبریز به عنوان نخستین پایتخت تشیع در جهان اسلام 28 آبان سال 1388 با حضور رئیس جمهور در تبریز برگزار شده بود.

جشنواره های متنوع فرهنگی و هنری در آذربایجان شرقی در تابستان برگزار می شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، گفت: در دور دوم سفرهای تابستانی به استان، جشنواره ها و برنامه های متعدد فرهنگی و هنری آذربایجان شرقی به استقبال گردشگران تابستانی می آیند.

تراب محمدی اظهار داشت: این جشنواره ها طبق پیش بینی های انجام شده و به دلیل حضور فوق العاده گردشگران در روزهای انتهایی سفرهای تابستانی در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به تراکم جشنواره ها در نیمه دوم شهریور ماه، گفت: تمامی این برنامه ها در تقویم سالانه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در نظر گرفته شده است و به علت فرصت کوتاه دور دوم سفرهای تابستانی پس از اتمام ماه مبارک رمضان چندین جشنواره در این مدت برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: هدف از برگزاری این جشنواره ها در نقاط مختلف آذربایجان شرقی افزایش مدت اقامت گردشگران ورودی به استان و معرفی توانمندی های متنوع میراث فرهنگی و گردشگری استان است.

محمدی یادآور شد: هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران، جشنواره ورنی در شهرستان اهر، جشنواره زغال اخته در شهرستان کلیبر، نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، نمایشگاه صنایع دستی عشایری استان های غرب کشور و نمایشگاه های صنایع دستی در شهرستانهای مختلف استان از جمله برنامه های نیمه دوم شهریور ماه است.

وی تشریح کرد: این نمایشگاه ها و جشنواره ها با هدف معرفی بیشتر آداب و رسوم بومی و صنایع دستی و هنری مردم هر منطقه به هموطنان برگزار می شود.

تراب محمدی هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران را یک فرصت ارزشمند توصیف کرد و گفت: نمونه ای از تمام هنرهای سنتی، آداب و رسوم آذربایجانی ها در این یک هفته به پایتخت رفته و نمایش داده خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان افزود: مردم سایر نقاط کشورمان می توانند در این هفته با زیبایی ها و توانمندی های گردشگری آذربایجان بیش از پیش آشنا شده و برای مشاهده آنها به استان هنردوستمان سفر کنند.

محمدی همچنین با اشاره به جشنواره ورنی آن را اقدامی مناسب در راستای زنده نگاه داشتن این هنر بومی عنوان کرد و گفت: حفظ و حمایت از هنرهای اصیل آذربایجان وظیفه تمامی دست اندرکاران فرهنگی است.

گفتنی است، هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران 27 شهریور تا اول مهر، جشنواره زغال اخته 23 شهریور در شهرستان کلیبر و جشنواه ورنی 25 شهریور ماه سال جاری در شهرستان اهر برگزار خواهد شد

صنایع دستی آذربایجان شرقی مهمان پایتخت هنر خوشنویسی ایران می شود



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از حضور هنرمندان رشته های مختلف هنرهای سنتی و صنایع دستی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان قزوین خبر داد و گفت: صنایع دستی آذربایجانی ها مهمان پایتخت هنر خوشنویسی ایران می شود.

تراب محمدی افزود: رشته های هنری سنتی بومی از آذربایجان شرقی در استان قزوین به نمایش در می آیند.

وی یادآور شد: آذربایجان شرقی در این نمایشگاه با ارائه رشته های هنری مانند ورنی، شیشه گری، حکاکی روی فلز و نقاشی روی سفال توانمندی هنری خود را در معرض دید بازدیدکنندگان هنردوست و هموطنان در استان قزوین قرار می دهند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یادآور شد: رشته هنری نقاشی روی سفال در این نمایشگاه به صورت ورک شاپ و کارگاه آموزشی نیز ارائه خواهد شد.

محمدی، حضور در نمایشگاههای تخصصی را از جمله برنامه های دائمی هنرمندان آذربایجان شرقی دانست و گفت: حضور در این نمایشگاه ها به دلیل اهمیت آشنایی مردم نقاط مختلف کشور با توانمندی ها و جاذبه های فرهنگی استان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی آذربایجان شرقی را جزو استان های پر قدمت در زمینه هنرهای دستی و سنتی دانست و گفت: حضور این آثار فرهنگی هنری در اقصی نقاط کشور و حتی خارج از کشور و فروش آنها علاوه بر منافع اقتصادی، موجب معرفی این هنرهای منحصر به فرد در سطح جهان شده و سلایق و توانائیهای هنرمندان این منطقه را به مخاطبان ارائه می کند.

محمدی با تاکید بر لزوم هنرنمایی هنرمندان آذربایجان شرقی به نحو احسن در مدت برگزاری نمایشگاه قزوین، گفت: این نمایشگاه با توجه به حضور نمایندگانی از تمام استانهای کشور از اهمیت خاصی برخوردار است.

گفتنی است، نمایشگاه صنایع دستی از روز 11 لغایت 16 آبان ماه سال جاری در استان قزوین پذیرای علاقمندان و هنرمندان خواهد بود.

جهانی های آذربایجان شرقی به نمایش گذاشته می شوند



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی اظهار داشت: در قالب هفته فرهنگی آذربایجان شرقی در تهران، غرفه های ویژه نمایشگاهی در خصوص معرفی شایسته آثار تاریخی ثبت شده جهانی استان تشکیل می شود.

تراب محمدی افزود: بازار جهانی تبریز، کلیسای سنت استپانوس و دیگر آثار معنوی جهانی آذربایجان شرقی در قالب نمایشگاه هفته فرهنگی به مخاطبان ارائه می شوند.

وی اضافه کرد: همچنین مراحل ثبت این آثار در فهرست آثار جهانی توسط یونسکو که توسط سازمان طی شده نمایش داده خواهد شد.

دبیر کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری استان یادآور شد: در این نمایشگاه بروشورها و کتابچه های آماده شده به بازدیدکنندگان عرضه شده و ماکت های ساخته شده ای از این آثار نیز نمایش داده می شود.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی در فهرست آثار ملی ثبت بازار تبریز در فهرست آثار جهانی را اتفاقی منحصر به فرد برای آذربایجان عنوان کرد و گفت: این اتفاق موجب حفظ مستندات تاریخی قدمت کهن شهر تبریز و کشورمان شده است.

وی تصریح کرد: ثبت جهانی بازار تبریز باعث توسعه گردشگری داخلی این بازار و همچنین افزایش آشنایی و بازدید گردشگران داخلی و خارجی از این سازه تاریخی و اقتصادی در آینده نزدیک می شود.

رئیس ستاد ثبت آثار تاریخی استان افزود: افزایش بازدید از این مجموعه تاریخی در سفرهای تابستانی امسال نشانگر توجه بیش از پیش گردشگران داخلی و خارجی به بازار جهانی تبریز است و حضور پر برکت رئیس جمهوری اسلامی ایران در جشن ثبت جهانی بازار تبریز بر اهمیت این موضوع افزوده است.

محمدی همچنین با اشاره به ثبت جهانی پنج کلیسای استان نیز گفت: ثبت جهانی کلیسای سنت استپانوس، مجموعه کلیساهای ننه مریم یا مریم مقدس و خرابه دره شام و قبرستان شهرستان جلفا نشانگر ظرفیت و پتانسیل بالای آذربایجان شرقی در سطح بین‌المللی است.

محمدی کلیسای سنت استپانوس را نیز از جمله آثار پر بازدید استان از سوی گردشگران عنوان کرد و گفت: در نیمه نخست تابستان امسال گردشگران بسیاری از این کلیسا بازدید کردند.

رئیس ستاد ثبت آثار تاریخی استان اظهار امیدواری کرد: آذربایجان شرقی دارای تعداد زیادی آثار تاریخی و منحصر به فرد است که امیدواریم بتوانیم طی سال های آینده تعداد بیشتری از آنها را در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت برسانیم.

محمدی همچنین هفته فرهنگی را فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بیشتر این پتانسیل های تاریخی و طبیعی منطقه در سطح ملی دانست و گفت: این برنامه به منظور معرفی توانمندی های استان ها در پایتخت برگزار می شود.

گفتنی است، "هفته فرهنگی آذربایجان شرقی" با حضور هنرمندان و چهره های فرهنگی استان هفته آخر شهریور در تهران برگزار شده و پذیرای علاقه‌مندان فرهنگ و هنر خطه آذربایجان خواهد بود.