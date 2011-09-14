به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه از محققان شیوه ای جدید را برای ایجاد سلولهای غیر آلی ابداع کرده اند که با استفاده از آن غشاهای داخلی می توانند تغییرات انرژی و مواد را درست مانند یک سلول زنده کنترل کنند. این سلولها همچنین می توانند الکتریسیته را در خود ذخیره کرده و یا در پزشکی و شیمی به عنوان حسگر مورد استفاده قرار گرفته و یا واکنشهایی را در آنها به انجام رساند.

این مطالعات بخشی از پروژه ای بزرگتر است که با هدف نمایش توانایی ترکیبات غیر آلی در خود-تکثیری و تکامل به شیوه سلولهای بیولوژیکی اجرا می شود. هدف نهایی از اجرای این پروژه ایجاد ویژگی های حیات در سلولهای غیر آلی است تا این سلولها بتوانند به تدریج تکامل یافته و در علوم مواد مورد استفاده قرار گیرند.

روند ترکیب اجزای غیر ارگانیگ برای ایجاد سلول زنده

بر اساس گزارش نیوساینتیست، محققان معتقدند ایجاد حیات غیر آلی امری شدنی است، اگر ارگانیزمهای بیولوژیکی می توانند از یک باکتری تک سلولی به وجود بیایند پس حیات نیز می تواند از میکروارگانیزمهای غیر آلی به وجود بیاید. این فناوری حیات غیر آلی در صورت موفقیت می تواند دیدگاه انسان را نسبت به روند تکامل متحول سازد.