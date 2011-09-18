بلاتکلیفی مدارس برای اعلام هزینه سرویس دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، شهریورماه به پایان خود نزدیک شده و زمانی تا آغاز سال تحصیلی نمانده است اما هنوز هم برخی ناهماهنگی ها در بخشهای مختلف آموزش و پرورش دیده می شود، صدور حکم قضایی تخلیه برخی از مدارس، مشخص نبودن وضعیت تعطیلی برخی مدارس دیگر در روزهای پنجشنبه و بلاتکلیفی در مورد هزینه سرویس دانش آموزان از جمله این مشکلات است.

البته این موضوع تازگی ندارد و هرسال آموزش و پرورش و سایر نهادهای مربوط همچون شهرداری، شورای شهر، فرمانداری در اواخر شهریور نرخ های پیشنهادی را اعلام و پس از چندین جلسه بحث و بررسی نرخی را مصوب می کنند؛ اما این پایان ماجرا نیست و تا این نرخ مصوبه به تایید فرماندار برسد و سایر مراحل قانونی را طی کند به اواسط مهرماه و حتی آبان که رانندگان و مدارس با هم قیمتی را توافق کرده اند، کشیده و بعد قیمتها ابلاغ می شود و در این میان قانون جایگاه خود را از دست می دهد، قوانینی که هیچ وقت بدرستی و کامل اجرا نمی شوند.

سال گذشته این وعده داده شد که در سال جاری زودتر موضوع سرویس مدارس دانش آموزان بین نهادهای مربوط مطرح و به مدارس ابلاغ شود ولی تا به امروز این امر محقق نشده و نرخ تصویب شده در شورای شهر هنوز به تایید فرمانداری نرسیده است.

یکی از مدیران مدارس منطقه 2 در این باره می گوید: " از ابتدای شهریور تا به امروز والدین برای سرویس دانش آموزان مراجعه می کنند و ما مانده ایم چه قیمتی را به آنها اعلام کنیم، اگر همان نرخ سال گذشته را بگوییم و قیمتها افزایش پیدا کند یک بحث پیش می آید و اگر براساس نرخ جدید شهریه بگیریم یک بحث دیگر، مانده ایم که در این میان چه کنیم؟"

"احمدرضا ایمانی"، مسئول انجمن اولیا و مربیان شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هنوز نرخ کرایه سرویس مدارس از سوی فرمانداری به آموزش و پرورش ابلاغ نشده است، گفت: نرخ ها هنوز به دست ما نرسیده است و تا آن زمان نمی توانیم نرخ جدید را به مدارس ابلاغ کنیم.

وی با بیان اینکه در این موضوع آموزش و پرورش مقصر نیست و باید فرایند اداری خود را طی کند ادامه داد: البته همه کارشناسان انجمن را توجیه کردیم که در صورت تقاضای والدین در این باره، براساس نرخهای سال گذشته عمل کنند تا زمانی که نرخهای جدید را ابلاغ کردیم، ما به التفاوت آن را دریافت کنند.

این در حالی است که بسیاری از والدین می خواهند براساس نرخ های اعلام شده تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و از ابتدای سال بدانند که چه میزان برای سرویس مدرسه فرزندشان هزینه کنند و اگر در اواسط سال نرخ جدیدی اعلام شود قطعا به برنامه ریزی مالی آنها آسیب وارد می شود. آن هم نرخ های سرویس مدرسه در سال جاری که براساس مصوبه شورای شهر تا 23.5 افزایش داشته است.

ایمانی درباره این مشکل پاسخ مشخصی نداد اما گفت: کارشناسان انجمن اولیا و مربیان در مناطق را در این باره توجیه کردیم و آنها را در جریان قرار داده ایم تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

از سویی نرخ کرایه سرویس مدارس در سال تحصیلی پیش رو، 23.5 افزایش دارد که موجب نارضایتی بسیاری از والدین از این افزایش بسیار بالا شده است.

یکی از والدین دانش آموزان در این باره می گوید: سال گذشته بابت سرویس فرزندم حدود 350 هزار تومان پرداخت کرده ام اما امسال گویا باید حدود 410 هزار تومان پرداخت کنم که بسیار برایم سنگین است و از عهده آن بر نمی آیم.

همچنین یکی راننده سرویس مدارس با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه برای آنها به صرفه خواهد بود، گفت: اما مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از والدین آن را با اکراه پرداخت می کنند و در برخی از مسیرها تعداد متقاضیان کاهش پیدا کرده است.

مسئول انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه امسال قطعا افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس 23.5 خواهد بود، گفت: علت این افزایش یکباره به دوسال تحصیلی گذشته بازمی گردد که نرخ کرایه ها هیچ افزایشی نیافته بود.

ایمانی گفت: در طول دو سال گذشته اگرچه نرخ کرایه سرویس مدارس در شورای شهر تصویب شد اما به علت دیر ابلاغ شدن آن افزایش اعمال نشد و همه آن به یکباره به سال جاری تسری پیدا کرد که 15 درصد آن مربوط به سال گذشته و 8.5 درصد آن برای سال جاری است.