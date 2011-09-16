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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۲:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

توقیف 100 اتوبوس متخلف در تهران

توقیف 100 اتوبوس متخلف در تهران

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به برخورد پلیس با تخلفات رانندگان اتوبوسهای شرکت واحد از توقیف یکصد دستگاه اتوبوس خبر داد.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس با تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر تصادف با خودروهای دیگر برخورد می کند و اجازه نمی دهد این خودروها در سطح شهر مرتکب تخلف شوند. به همین منظور تا کنون یکصد اتوبوس متخلف از سوی پلیس اعمال قانون و توقیف شدند.

وی از آغاز شماره گذاری اتوبوسهای دو کابین بی آر تی خبر داد و افزود: پس از اولتیماتوم پلیس مبنی بر دریافت پلاک برای اتوبوسهای دو کابین، شرکت واحد وارد عمل شده و در مرحله اول 25 دستگاه اتوبوس پلاک دریافت کردند.

رئیس پلیس راهور حداکثر سرعت اتوبوسهای شهری را 40 کیلومتر اعلام و تاکید کرد: در صورتی که خودرویی بیش از این سرعت تردد کند مرتکب تخلف شده و با آن برخورد می کنیم. هیچ اتوبوسی با مسافر و بدون مسافر حق ندارد با سرعت بیش از 40 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
 

کد مطلب 1407727

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