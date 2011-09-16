توقیف 100 اتوبوس متخلف در تهران

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس با تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی نظیر تصادف با خودروهای دیگر برخورد می کند و اجازه نمی دهد این خودروها در سطح شهر مرتکب تخلف شوند. به همین منظور تا کنون یکصد اتوبوس متخلف از سوی پلیس اعمال قانون و توقیف شدند.

وی از آغاز شماره گذاری اتوبوسهای دو کابین بی آر تی خبر داد و افزود: پس از اولتیماتوم پلیس مبنی بر دریافت پلاک برای اتوبوسهای دو کابین، شرکت واحد وارد عمل شده و در مرحله اول 25 دستگاه اتوبوس پلاک دریافت کردند.

رئیس پلیس راهور حداکثر سرعت اتوبوسهای شهری را 40 کیلومتر اعلام و تاکید کرد: در صورتی که خودرویی بیش از این سرعت تردد کند مرتکب تخلف شده و با آن برخورد می کنیم. هیچ اتوبوسی با مسافر و بدون مسافر حق ندارد با سرعت بیش از 40 کیلومتر در ساعت حرکت کند.

