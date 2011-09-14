وزارت اطلاعات نقطه اطمینان رهبری و دلسوزان انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدی نژاد شامگاه سه شنبه در دیدار تعدادی از کارکنان وزارت اطلاعات با بیان اینکه سرباز امام زمان (عج) بودن ارزش بسیاری دارد و مدال بی نظیری است که امروز بر سینه کارکنان وزارت اطلاعات است، گفت: اگر کسی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی دارد و توفیق زندگی در این کشور نصیب او شده باشد به کمتر از جوار خدا رضایت دهد ضرر کرده است.



رئیس جمهور با بیان اینکه امروز مفهوم کار اطلاعاتی در جهان تغییر کرده و شکل دیگری به خود گرفته است، به شرایط فعلی منطقه و جهان اشاره کرد و گفت:‌ امروز مستکبرین و دشمنان کشورهای آزاده و عدالت خواه خوار و ذلیل شده اند؛ به گونه ای که در بسیاری از کشورهای جهان شاهد اعتراض نسبت به وضع موجود هستیم.



احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز در اروپا و آمریکا نیز مردم به شدت از وضع موجود ناراضی هستند، گفت: سران برخی از کشورها که در گذشته ایران را محور شرارت می نامیدند امروز جز منفور ترین انسان ها در دنیا محسوب می شوند.



رئیس جمهور با اشاره به اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) و کسب موفقیت های چشمگیر در وزارت اطلاعات، به موضوع تغییر در روش و مفاهیم کار اطلاعاتی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به موفقیت در انجام ماموریت های محوله باید تجهیزات کار اطلاعاتی را تغییر دهیم و بر روی روش ها و مفاهیم جدید کار کنیم.



احمدی نژاد اظهار داشت: امروز دیگر نمی توان با روش های قدیمی کار اطلاعاتی را به انجام رساند چرا که بسیاری از شرایط در جهان حتی قوانین کشورها دچار تغییر و تحول شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه اگر ملتی می خواهد سربلند باشد باید بر روی پاهای خود بایستد، گفت: جمهوری اسلامی ایران کشور بزرگی و دارای سابقه و تمدن طولانی است ، اما متاسفانه طی صد سال گذشته کشور ها بیگانه با نفوذ به خاک ایران مانع از رشد و شکوفایی این ملت شدند.