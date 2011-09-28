ریل قطار تپه هفت هزارساله دامغان را محو کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، تپه تاریخی معروف به حصار در جنوب شهر دامغان استان سمنان متعلق به دوران تمدن پیش از تاریخ از هزاره چهارم تا هزاره اول پیش از میلاد است. در این تپه، سفال خاکستری یا سیاه درخشان وجود دارد که نشانه عصر آهن در ایران است.

با شروع نصب ریل‌های راه آهن قطار تهران ــ مشهد و عبور از شهر دامغان مسیر ریل ها نیز از روی تپه حصار گذشت. تپه ای که نشان از تمدنی هفت هزار ساله است.

مسئولان وقت سازمان میراث فرهنگی در سال 73 برای احداث این خط با دریافت ‪ صد میلیون ریال غرامت، مجوز قانونی احداث آن را صادر کردند.

باستان شناسان بر این باورند که اگر کاوش ها در این محوطه با جدیت بیشتری ادامه پیدا می کرد، زوایای نامعلومی از زندگی این دوره تاریخی آشکار می شد. چون تپه حصار دارای 12 هکتار زمین باستانی است که با محدوده باستانی اطراف آن به 81 هکتار نیز می رسد اما از این میزان تنها حدود هشت هکتار زیر کشت نیست!

اما ریل قطار نیز درست از وسط همین زمین رد می شود. حتی در این محوطه هیچ نگهبانی نیز وجود ندارد تا حداقل موتورسواران این تپه را به پیست موتور سواری تبدیل نکنند.

در این محوطه هنوز هم می توان تکه هایی از ظروف و آب کشهای قدیمی و سفالهای خاکستری رنگ زیادی را پیدا کرد.

در کتاب شهر دامغان که 50 سال پیش توسط جمعی از پژوهشگران از جمله دکتر ملک شهمیرزادی و بهزادیان نوشته شده درباره این تپه تاریخی آمده که کاخی متعلق به ساسانی طی سالهای 1310 تا 1311 کشف شده و بسیاری از بخشهای آن سالم است اما اکنون اثری از این کاخ ساسانی وجود ندارد.

حتی در این محوطه ساختمان دیگری متعلق به دوره قاجاریه نیز وجود داشته که دیگر اثری از آن هم نیست.

پیش از این نیز مدیر کل راه‌آهن شمال‌شرق گفته بود: امکان ایجاد مسیر جدیدی در این منطقه وجود ندارد. چون این خط در نزدیکی ورودی ایستگاه است و نیازی به صرف هزینه‌های کلان و ایجاد مسیر جدید نیست.