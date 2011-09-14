دانشگاه آزاد علی آباد در 13 رشته دانشجو می پذیرد

محمدباقرمعتمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بنا بر رسالت دانشگاه مبنی بر گسترش مرزهای دانش، ارتقای فرهنگ عمومی و تربیت نیروی انسانی متخصص، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی اباد کتول در مقطع کاردانی ناپیوسته با شرایط و ضوابط سازمان مرکزی بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

وی با بیان این مطلب که همه داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری کاردانی ناپیوسته سال 1390 می توانند با ارائه کارنامه در یکی از رشته های هماهنگ با رشته امتحانی خود ثبت نام کنند.

معتمدی نژاد بیان داشت: این رشته ها شامل اموربانکی، تربیت بدنی - مربیگری، تربیت بدنی - معلمی تربیت بدنی، تربیت معلم آموزش ریاضی، تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی، تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی، حسابداری، علمی کاربردی برق - قدرت، کاردان فنی برق - الکترونیک کاردان فنی مکانیک، نقشه کشی صنعتی، مدیریت بازرگانی، معماری و هنرهای تجسمی، نقاشی ثبت نام است.

وی، داشتن مدرک دیپلم نظام قدیم یا پیش دانشگاهی را برای دوره کاردانی ناپیوسته از جمله شرایط عمومی برای ثبت نام ذکر کرد و تاکید کرد: بدلیل عدم صدور معافیت تحصیلی برای متقاضیان بدون آزمون، داشتن کارت پایان خدمت، کارت معافیت یا کفالت دائم برای ثبت نام از برادران الزامی است.

معتمدی نژاد زمان ثبت نام را از روز شنبه 26 شهریور ماه اعلام کرد و افزود: متقاضیان ثبت نام بدون آزمون می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با در دست داشتن اصل و تصاویر شناسنامه، کارت ملی و مدرک تحصیلی و همچنین 6 قطعه عکس به بلوار شهید دکتر صادقی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول مراجعه و یا با شماره تلفن 01736235143 تماس حاصل نمایند.