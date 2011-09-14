111 میلیون دلار معافیت گمرکی به بخش صنعت و معدن بوشهر پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: این میزان معافیتهای گمرکی برای ورود ماشین آلات خطوط تولید صنعتی وقطعات وتجهیزات جهت مونتاژ وساخت محصولات نهایی به طرحها و واحدهای صنعتی ومعدنی استان اعطا شده است.

وی افزود: معافیت داده شده براساس مصوبه سال 1359 شورای انقلاب و همچنین براساس ماده 39 قانون امور گمرکی است که طی چند سال اخیر بیش از 10 برابر سالهای قبل از آن بوده است .

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان بوشهر گفت: معافیتهای گمرکی حقوق ورودی تا پایان مرداد ماه 90 به تعداد87 فقره بوده است که 9 برابر مدت مشابه سالهای قبل از 84 است .

مرحمتی افزود: این ماشین آلات شامل طرحهای بزرگ صنعتی نظیر پتروشیمی ها، سیمان موند دشتی، طرح متانول کاوه، سیمان ساروج کنگان، سیمان دشتستان، شرکت صدرا، شرکت رنگ سازی بوشهر و واحدهای کشتی سازی وشناورسازی بوده است.