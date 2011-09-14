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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

گرشاسبی:

دوره های آموزش مداحی برای 300 بانوی مداح بوشهری برگزار می شود

دوره های آموزش مداحی برای 300 بانوی مداح بوشهری برگزار می شود

بوشهر- خبرگزاری مهر: مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه 300 مداح بانو از ابتدای مهرماه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال 90 - 91 تعداد 300 نفر از مداحان استان در دوره های آموزش مداحی ثبت نام و  از 15 مهر در کلاسها شرکت می کنند.

وی افزود: این دوره ی آموزشی درسه ترم وهر ترم به مدت سه ماه برگزار می شود ودر پایان هر ترم آزمون و پس از موفقیت در هر دوره گواهینامه اعطاء خواهد شد.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: دروس این دوره های آموزشی شامل روخوانی، روانخوانی، اخلاق، اصول مداحی، تاریخ اسلامی، تفسیر، آئین همسرداری واحکام تخصصی مفاهیم قرآنی است.

کد مطلب 1407745

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