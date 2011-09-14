دوره های آموزش مداحی برای 300 بانوی مداح بوشهری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه گرشاسبی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در سال 90 - 91 تعداد 300 نفر از مداحان استان در دوره های آموزش مداحی ثبت نام و از 15 مهر در کلاسها شرکت می کنند .

وی افزود: این دوره ی آموزشی درسه ترم وهر ترم به مدت سه ماه برگزار می شود ودر پایان هر ترم آزمون و پس از موفقیت در هر دوره گواهینامه اعطاء خواهد شد.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: دروس این دوره های آموزشی شامل روخوانی، روانخوانی، اخلاق، اصول مداحی، تاریخ اسلامی، تفسیر، آئین همسرداری واحکام تخصصی مفاهیم قرآنی است.