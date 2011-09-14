تسهیلات 100 میلیاردی انرژی صنایع فارس در انتظار ابلاغ به بانکهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، غفار صفری گفت: از 435 واحد صنعتی تأثیرپذیر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که برای دریافت تسهیلات خط اعتباری انرژی به بانک معرفی شده‌اند، تاکنون 203 واحد موفق به عقد قرارداد دریافت این تسهیلات شدند.

وی افزود: همچنین 153 واحد صنعتی تأثیرپذیر از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در فارس برای دریافت تسهیلات بازسازی و بهینه سازی صنایع کوچک ثبت نام کرده که از این تعداد 77 واحد به بانک معرفی و 76 واحد در مرحله بررسی و تکمیل پرونده قرار دارند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان فارس اظهار کرد: از 77 واحد معرفی شده به بانک تاکنون 13 واحد موفق به عقد قرارداد شده اما هنوز تسهیلات به دلیل عدم ابلاغ اعتبار به آنها پرداخت نشده است.

به گفته صفری سقف تسهیلات بازسازی و بهینه سازی صنایع کوچک 150 میلیون تومان است که به زودی پرداخت آن به متقاضیان آغاز خواهد شد.

وی همچنین به ثبت نام 10 واحد صنعتی در استان فارس برای دریافت تسهیلات بازسازی واحد صنعتی بزرگ اشاره کرد و گفت: حداقل میزان تسهیلات بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی بزرگ بیش از 150 میلیون تومان است که سقفی برای آن تعیین نشده و به میزان درخواست مدیر واحد صنعتی و با توجه به ارائه طرح توجیهی و پس از تأئید کارشناسان ذیربط تسهیلات به واحد تولیدی تعلق می‌گیرد.