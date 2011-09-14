پذیرش مقاله استاد دانشگاه علی آباد در کنفرانس بین المللی بلغارستان

به گزارش خبرنگار مهر، این مقاله با عنوان"نقش و جایگاه فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت سازمان ها با تاکید بر رویکرد جهانی شدن " در کنفرانس بین المللی Globalization and Business کشور بلغارستان پذیرفته و بصورت سخنرانی ارائه شد.

علیرضا مزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جهانی شدن در سالهای پایانی قرن بیستم فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را برای کشورهای دنیا بالخصوص کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است.

وی با اشاره به این مطلب که بهسازی سازمان و مدیریت از جمله فرآیندهای بسیار گسترده است، فاکتورهایی همچون فرهنگ سازمانی، سبک مدیریت و رضایت شغلی را از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این فرآیندها دانست.



وی افزود: در این مطالعه سعی شده تا با درک شرایط و اهمیت پدیده جهانی شدن و تاثیرات عمیقی که بر ساختار فرهنگی و سازمانی جوامع دارد، نظریه ها و اندیشه های جهانی شدن و ارتباط آن با نقش فرهنگ سازمانی در بهبود مدیریت سازمان ها بررسی شود.



مزیدی با بیان این مطلب که فرهنگ سازمانی عاملی کلیدی در دست یابی به مقاصد و استراتژیهای سازمانی، بهبود و اثر بخشی سازمانی و همچنین مدیریت تغییر است، نتایج بدست آمده از این تحقیق را تحولی مثبت در جهت تعدیل چالشهای پیش روی رفتار سازمانی در سده بیست و یکم عنوان کرد.

گفتنی است روش پژوهش این مطالعه فراتحلیلی و ابزار سنجش ، فیش برداری موضوعی و روش اسنادی است.