علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: پس از مثبت شدن تست دوپینگ رکابزنان کشورمان در میادین مختلف و تورهای بین المللی داخل و خارج از کشور تصمیم گرفتیم تا با جدیت بیشتری بر مسئله دوپینگ رکابزنان نظارت کنیم.
وی افزود: در این مدت کلاسهای مختلفی برای توجیه ورزشکاران، مربیان و عوامل این رشته ورزشی در بحثهای مختلف داروها، مکملهای غذایی و دوپینگ برگزار کردهایم.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان خاطر نشان کرد: کار دشواری را شروع کردهایم اما باید تا حصول نتیجه دلخواهمان آن را دنبال کنیم. ما با کسی تعارف نداریم، کنترل ما در آن حدی است که حتی کیف رکابزنان را قبل از ورود به اردو و مسابقه میگردیم، چراکه آبروی دوچرخه سواری کشورمان برای ما بسیار مهم است.
وی ادامه داد: ما کاری به ناراحت شدن ورزشکار و مربی نداریم باید ریشه دوپینگ در دوچرخه سواری خشکیده شود. این کار را تا آنجایی ادامه می دهیم که یا دیگر ورزشکار دوپینگی نداشته باشیم یا اینکه رکابزنی برایمان نماند!
زنگی آبادی تصریح کرد: فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در نامهای از ما خواسته تا نسبت به مسئله دوپینگ حساستر شویم و گزارشی را هم از برنامههای انجام شده در این خصوص به آنها ارائه دهیم که این گزارش کار در سریعترین زمان ممکن به فدراسیون جهانی ارائه شد. در کنار آن فدراسیون جهانی از ما بابت کنترل و گرفتن تست دوپینگ در تورهای بین المللیمان تشکر کرده است.
وی در مورد اینکه "آیا پس از مثبت شدن تست دوپینگ رکابزنان فدراسیون جهانی جریمهای را برای ایران منظور کرده است یا نه؟"، گفت: جریمه برای فدراسیون دوچرخه سواری ایران لازم نبود و تنها رکابزنان خاطی جریمه شدهاند.
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه در این مدت متوجه شدیم که بسیاری از رکابزنان ما ناآگاهانه دوپینگ می کنند. مثلا ورزشکاری مکملی را استفاده کرده اما حتی محتویات آن را از روی توضیح انگلیسی روی جعبه نخوانده است تا ببیند آیا این مکمل ایراد دارد یا نه. ما از تمام رکابزنان و مربیان خواستهایم تا در صورت استفاده از مکملهای غذایی حتما به ما یا فدراسیون پزشکی مراجعه کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.
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