نمایشگاه "میراث عاشوراییان" در زنجان برپا می شود

میکائیل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: نمایشگاه میراث عاشورائیان همزمان با آغاز سال تحصیلی و آغاز هفته دفاع مقدس در زنجان افتتاح می شود.



وی ادامه داد: سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در هفته دفاع مقدس برنامه‌های مختلفی را در استان برگزار می‌کند.



موسوی درباره موضوع عکس‌های ارائه شده در نمایشگاه میراث عاشوراییان، گفت: عکس‌ها و تصاویر ارائه شده در این نمایشگاه مربوط به حضور رزمندگان زنجانی در 8 سال دفاع مقدس است.



مسئول امور فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در مورد اهداف برگزاری این نمایشگاه، افزود: برگزاری این چنین نمایشگاه‌هایی سبب آشنایی مردم و به ویژه نسل جوان با رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های ایثارگران و رزمندگان می‌شود.



موسوی تاکید کرد: این نمایشگاه روز اول مهر همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در ساختمان دارایی (موزه صنایع دستی) استان زنجان افتتاح می‌شود.



مسئول امور فرهنگی میراث فرهنگی استان زنجان تصریح کرد: از جمله برنامه‌های سازمان میراث فرهنگی استان زنجان در هفته دفاع مقدس تجلیل از ایثارگران سازمان میراث فرهنگی استان زنجان است.



موسوی ادامه داد: رایگان بودن بازدید از موزه‌های استان برای خانواده‌های ایثارگران استان با ارائه کارت ایثارگری از دیگر برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس استان است.



وی به برگزاری جشنواره آش در 29 شهریور در استان زنجان اشاره کرد و گفت: اختتامیه این جشنواره در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.