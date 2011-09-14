مدیران امانتداران ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جلسه درس اخلاق مدیران استان مرکزی افزود: جامعه مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران باید با پایبندی به ارزشهای اسلامی منشاء تحولات زیادی در جامعه شوند.

وی در ادامه با اشاره به منویات مقام رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان داشت: مدیران و مسوولان نظام مقدس جمهوری اسلامی باید در اجرای برنامه ها و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی به خصوص در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی هوشیار بوده و اجزاه تخلف در اجرای این طرح را ندهند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی درادامه با تاکید بر ضرورت تدریس فقه در حوزه ای علمیه گفت: فقه سیاسی شیعه را امام راحل در عصر حاضر احیا کرد و بر همه مدرسی حوزه علمیه قم است تا فقه عدالت اجتماعی، فقه قضایی، امنیت، رابطه فقه با توسعه و پیشرفت و سایر موضوع های مرتبط تدریس کنند.