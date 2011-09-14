دولت 60درصد بودجه دانشگاهها را تا شروع سال تحصیلی اختصاص دهد

محمد حسن دوگانی آغچغلو در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: از دولت تقاضا می کنیم با توجه به نزدیکی بازگشایی دانشگاهها، حداقل 60 درصد بودجه آموزش عالی را به دانشگاهها اختصاص دهد و تا پایان سال هم صد در صد بودجه را به آنان پرداخت کند.

وی با بیان این جمله که دانشگاهها حق دارند نسبت به کمبود اعتبارات ناراضی باشند، خاطرنشان کرد: دانشگاهها با توجه به مشکلات مالی حق دارند اعتراض داشته باشند، زیرا با توجه به افزایش پذیرش دانشجو و مسائل مرتبط با آن، هزینه های دانشگاهها بسیار افزایش یافته و این مشکلات در دانشگاههای تازه تاسیس و رو به رشد نمود بیشتری دارد.

نماینده مردم فارس و جهرم در مجلس شورای اسلامی به نسبت بودجه آموزش عالی و سایر فاکتورها در این راستا، اشاره کرد و گفت: نسبت بودجه آموزش عالی به افزایش اعضای هیئت علمی، رشد پذیرش دانشجو و توسعه فضاهای فیزیکی قابل توجه نیست، این در حالیست که بودجه امسال دانشگاهها در مقایسه با سال گذشته دارای رشد 35 درصدی است.

به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس رشد بودجه سال 90 دانشگاهها هر چند انجام شده اما برای رفع نیازهای آموزش عالی کشور کافی نیست.

دوگانی آغچغلو در یک مقایسه به نحوه اختصاص درآمدهای ناشی از تولید ناخالص ملی به بخش تحقیقات دانشگاهی در کشورهای دیگر و ایران پرداخت و تاکید کرد: در سایر کشورها بخشی از بودجه ناخالص ملی به تحقیقات اختصاص می یابد، اما در ایران تنها نیم درصد از تولید ناخالص ملی به تحقیقات اختصاص یافت و این مقدار حتی به یک درصد هم نرسید.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود رقم اختصاص درآمد ناخالص ملی در بخش خصوصی به 1 درصد و در بخش دولتی به 2 درصد برسد؛ اما این امر عملی نشد و بار دیگر در برنامه پنجم توسعه آن را گنجاندیم تا در پایان هر سال با اختصاص نیم درصد به تحقیقات، به 3 درصدی که معیارمان تا پایان برنامه پنجم توسعه برای اختصاص به بخش تحقیقات است، دست یابیم.