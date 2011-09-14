نخستین دوره مسابقات ملی بتن دانشجویان ایران در زنجان برگزار می شود

سیدامیرحسین بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: این دوره از مسابقات 8 صبح روز 5 شنبه، 24 شهریورماه امسال همزمان با روز ملی بتن رسماً‌ آغاز به کار می‌کند.

وی با بیان اینکه در این دوره از رقابت‌ها، 150 تیم متشکل از چهار دانشجو و یک استاد راهنما از دانشگاه‌های سراسر کشور رقابت می‌کنند، ادامه داد: همچنین در این سری از مسابقات، 20 شرکت خصوصی عضو انجمن بتن ایران با شرکت چهارنفر از مهندسان و مدیرعامل شرکت‌ها، حضور خواهند داشت.

بهشتی مسابقات ملی بتن دانشجویی را معتبرترین مسابقات بتن کشور دانست و ادامه داد: مسئولیت قضاوت نهمین دوره مسابقات، برعهده هیئت داوران انجمن بتن و متخصصین بتن ایران خواهد بود.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان درخصوص انتخاب این دانشگاه به‌عنوان میزبان این دوره از مسابقات، گفت: کسب دو عنوان افتخارملی و بین‌المللی توسط تیم بتن دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان، از مهمترین دلایل انتخاب این دانشگاه به‌عنوان میزبان رقابت‌ها است.

بهشتی با تأکید براینکه تیم دانشگاه آزاد اسلامی زنجان از آمادگی خوبی برای شرکت در این دوره از مسابقات برخوردار است، افزود: آئین افتتاحیه نهمین دوره مسابقات ملی بتن دانشجویان سراسر کشور، 8 صبح روز 5‌شنبه، 24 شهریورماه سال‌جاری با حضور مسئولان استانی و کشوری برگزار می‌ شود.