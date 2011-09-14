رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز ورامین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور مرکز ورامین صبح امروز با حضور ابراهیم پور رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، رشیدی پور مشاور وی، کارکنان، معاونان، مدیران و استادان دانشگاه پیام نور مرکز ورامین برگزار شد.

در این مراسم امیر حسین خانی به سمت ریاست این دانشگاه منصوب و از زحمات مرادی رئیس سابق این مرکز دانشگاهی تقدیر به عمل آمد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران در این مراسم با تقدیر و تشکر از زحمات مرادی، به چشم انداز بلند تحقق اهداف عالیه نظام آموزشی استان تهران اشاره کرد.

ابراهیم پور بهره برداری مطلوب از فضاهای آموزشی جدید را از مسئولان دانشگاههای پیام نور استان تهران خواستار شد.

همچنین امیرحسین خانی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ورامین ضمن بیان سیاستها و اهداف و برنامه ها، دانشگاه پیام نور مرکز ورامین را دارای پتانسیلهای بالای علمی، آموزشی و فرهنگی خوانده و از برنامه های مدون خود برای ترمیم و ارتقا سطح آموزشی با افزایش رشته های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترای پیام نور مطالبی ارائه کرد.

گفتنی است در این مراسم رحمت الله بابایی نیز به عنوان معاونت دانشگاه پیام نور ورامین معرفی شد.