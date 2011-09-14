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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۳۹

مسابقات والیبال محلات در منطقه ثامن مشهد آغاز شد

مسابقات والیبال محلات در منطقه ثامن مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسابقات والیبال مردان محلات در منطقه ثامن مشهد با شرکت 12 تیم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد و در رده آقایان این مسابقات، رقابت‌های والیبال محلات با شرکت 144 نفر در قالب 12 تیم آغاز شد.

این مسابقات با هدف غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد شادابی و نشاط و همچنین شناسایی استعدادهای ورزشی در دو رده سنی جوانان - امید و پیشکسوتان از پنجشنبه هفته گذشته در سالن شهید مطهری واقع در خیابان کاشانی 22 در حال برگزاری است.

تیم های برتر این مسابقات به دور نهایی شهری دومین المپیاد ورزشی محلات مشهد که در نیمه دوم سال جاری برگزار می‌شود راه خواهند یافت.

گفتنی است، تاکنون مسابقات رشته‌های بسکتبال وفوتسال آقایان محلات برگزار شده است.

کد مطلب 1407775

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