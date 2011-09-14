هنرمند نیشابوری مقام برتر جشنواره عکس "قرآن در زندگی" را کسب کرد

غلامرضا سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر محورهای این نمایشگاه را قرآن در زندگی، قرآن کتاب بیداری و آموزش قرآن عنوان کرد و گفت: 152 نفر از کل کشور، عکس‌های خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

سلامتی ادامه داد: حدود هزار و 200 اثر به دبیرخانه ارسال و از دوم مرداد ماه کار داوری و بررسی آثار از سوی هیئت داوران آغاز شد.

این مسئول بیان کرد: داوران پس از بررسی آثار رسیده، 80 اثر را انتخاب کردند و از میان این آثار نیز سه اثر به عنوان برگزیده شناخته شد که اثر عکاسی حمید رضا هلالی مقام سوم این جشنواره کشوری با عنوان قرآن در زندگی را کسب کرد.

سلامتی تصریح کرد: آثار رسیده به جشنواره توسط محمد ستاری، رسول اولیاءزاده،علیرضا کریمی صارمی، محمد مهدی رحیمیان و محمد خادمیان داوری شد.