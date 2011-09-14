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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۴۲

اسدالهی خبر داد:

فعالیت دانشکده بهداشت تایباد به زودی آغاز می شود

فعالیت دانشکده بهداشت تایباد به زودی آغاز می شود

تایباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشکده بهداشت این شهرستان فعالیت خود را به زودی آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسدالهی صبح چهارشنبه در دیدار با کارشناسان وزرات بهداشت در تایباد با اشاره به اینکه یکی از پایه های توسعه در هر منطقه دانشگاه است، اظهارداشت: ما اعلام آمادگی می کنیم در حد وسع شهرستان و ظرفیت های مان همکاری لازم را جهت راه اندازی هر چه سریعتر این دانشکده داشته باشیم.

وی با اشاره به جمعیت چهار صد هزار نفری و وسعت چهار هزار و 600 کیلومترمربعی منطقه گفت: 720 نفر از جوانان این خطه در رشته های پیراپزشکی در شهرهای دیگر خدمت می کنند همچنین افغانستان با جدیت بدنبال ارائه خدمات آموزشی در حوزه بهداشت و درمان است.

وی افزود: با توجه به مشکلات و معضلاتی که به واسطه همجواری با کشور افغانستان وجود دارد و همچنین کمبود هزینه بهداشت و درمان راه اندازی این دانشکده لازم و ضروری به نظر می رسد.

احسان جهاندیده، سرپرست کارشناسان وزارت بهداشت نیز گفت: ما انتظارمان این است که شاخصه های اولیه وجود داشته باشد که با مشارکت مسئولین و خیرین این امر در تایباد محقق شده و امیدواریم با در اختیار گذاشتن یک ساختمان مجهز علمی از ترم بهمن برای این دانشکده پذیرش دانشجو داشته باشیم.

کد مطلب 1407780

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