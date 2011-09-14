حلقه انگشتر دردسر ساز شد / اعزام آتش نشان به بیمارستان

به گزارش خبرنگارمهر، حلقه انگشتری که موجب آسیب دیدگی شدید انگشت دست پسر نوجوانی شده بود با کمک نجاتگران آتش نشانی در اتاق عمل بیمارستان از انگشت وی خارج شد.

بر اساس این گزارش، این نوجوان صبح روز چهارشنبه هنگامی که به کمک همسایه خود برای باز کردن درب خانه اش رفته بود دچار حادثه شد و به بیمارستان انتقال یافت.

پزشکان بیمارستان 15 خرداد با بررسی وضعیت انگشت آسیب دیده در تماس با سامانه 125 خواستار همکاری نجاتگران آتش نشانی برای بیرون آوردن حلقه انگشتری از انگشت دست این نوجوان شدند.

ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران در پی این تماس بلافاصله گروه نجات 14 آتش نشانی را روانه بیمارستان کرد.

مهدی کنگاوری فرمانده گروه نجات در این باره گفت: نجاتگران دراتاق عمل و با نظارت مستقیم پزشکان متخصص حلقه انگشتری را که از جنس تیتانیوم و بسیار محکم بود بریدند و از انگشت نوجوان 14 ساله خارج کردند.

وی افزود: بنا به گفته این نوجوان قفل بودن درب خانه همسایه موجب می شود او به کمک همسایه برود اما پس از بالا رفتن از درب خانه هنگام پریدن به داخل حیاط حلقه انگشتری باعث گیر کردن دست او به لبه تیز بالای درب فلزی می شود.

کنگاوری گفت: با داد و فریاد این نوجوان اهالی محل به کمک او شتافته و به سرعت وی را به بیمارستان می رسانند.