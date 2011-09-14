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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

حضور بانوان تاثیرگذار عراق در قم

قم - خبرگزاری مهر: جمعی از بانوان تاثیرگذار عراق که برای شرکت در برنامه‌های مختلف، مهمان جمهوری اسلامی ایران هستند به قم سفر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 30 نفر از بانوان تاثیرگذار و کارمندان ادارات دولتی کشور عراق پیش از ظهر چهارشنبه برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) به قم سفر کردند.

این افراد ابتدا در برنامه آموزشی – فرهنگی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد شرکت کردند و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

شاکر قوامیان یکی از فعالان فرهنگی قم در این مراسم به تشریح آداب زیارت پرداخت و گفت: حضرت معصومه(س) از کرامت و جایگاه والایی برخوردار هستند و اگر زیارت این بانوی بزرگوار با معرفت بیشتری باشد قطعاً در زندگی انسان تاثیرگذار است.

وی همچنین به تحلیلی از بیداری اسلامی در کشورهای عربی و منطقه پرداخت و برقراری امنیت در کشور عراق و خشکاندن ریشه تررویسم در این کشور را در گرو خروج بیگانگان از این کشور دانست.

بانوان تاثیرگذار کشور عراق مهمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند و پس از زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) به تهران اعزام می‌شوند.

کد مطلب 1407785

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