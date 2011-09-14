حضور بانوان تاثیرگذار عراق در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 30 نفر از بانوان تاثیرگذار و کارمندان ادارات دولتی کشور عراق پیش از ظهر چهارشنبه برای زیارت بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) به قم سفر کردند.



این افراد ابتدا در برنامه آموزشی – فرهنگی که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد شرکت کردند و آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.



شاکر قوامیان یکی از فعالان فرهنگی قم در این مراسم به تشریح آداب زیارت پرداخت و گفت: حضرت معصومه(س) از کرامت و جایگاه والایی برخوردار هستند و اگر زیارت این بانوی بزرگوار با معرفت بیشتری باشد قطعاً در زندگی انسان تاثیرگذار است.



وی همچنین به تحلیلی از بیداری اسلامی در کشورهای عربی و منطقه پرداخت و برقراری امنیت در کشور عراق و خشکاندن ریشه تررویسم در این کشور را در گرو خروج بیگانگان از این کشور دانست.



بانوان تاثیرگذار کشور عراق مهمان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند و پس از زیارت بارگاه حضرت معصومه(س) به تهران اعزام می‌شوند.