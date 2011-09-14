پلاکت متراکم تجمعی در پایگاه انتقال خون تهران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرآورده حاوی 5 واحد Random donor platelet در داخل یک کیسه است و با استفاده از فیلتراسیون، منجر به کاهش لوکوسیت‌ها با هدف مقابله با عوارضی چون، مقاومت پلاکتی و واکنشهای تب ‌زای غیر همولتیک در بیماران با تزریق خون مکرر و کاهش احتمال ابتلا به عفونت CMV در نوزادان، اطفال و بیماران گیرنده عضو پیوندی می شود.

بر اساس این گزارش، متخصصان انکولوژی و هماتولوژی مراکز درمانی در صورت نیـاز به این فرآورده برای استفاده بیـماران می تواننـد درخواست خود را به واحد پخـش خون اداره کل انتقال خون استان تهران ارسال کنند.