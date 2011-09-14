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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

پلاکت متراکم تجمعی در پایگاه انتقال خون تهران تولید شد

پلاکت متراکم تجمعی در پایگاه انتقال خون تهران تولید شد

تولیـد و تـوزیــع فـرآورده platelet concentrate Pooled در پایگاه انتـقال خون استـان تهران انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرآورده حاوی 5 واحد Random donor platelet در داخل یک کیسه است و با استفاده از فیلتراسیون، منجر به کاهش لوکوسیت‌ها با هدف مقابله با عوارضی چون، مقاومت پلاکتی و واکنشهای تب ‌زای غیر همولتیک در بیماران با تزریق خون مکرر و کاهش احتمال ابتلا به عفونت CMV در نوزادان، اطفال و بیماران گیرنده عضو پیوندی می شود.

بر اساس این گزارش، متخصصان انکولوژی و هماتولوژی مراکز درمانی در صورت نیـاز به این فرآورده برای استفاده بیـماران می تواننـد درخواست خود را به واحد پخـش خون اداره کل انتقال خون استان تهران ارسال کنند.

کد مطلب 1407786

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