پلاکت متراکم تجمعی در پایگاه انتقال خون تهران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فرآورده حاوی 5 واحد Random donor platelet در داخل یک کیسه است و با استفاده از فیلتراسیون، منجر به کاهش لوکوسیتها با هدف مقابله با عوارضی چون، مقاومت پلاکتی و واکنشهای تب زای غیر همولتیک در بیماران با تزریق خون مکرر و کاهش احتمال ابتلا به عفونت CMV در نوزادان، اطفال و بیماران گیرنده عضو پیوندی می شود.
بر اساس این گزارش، متخصصان انکولوژی و هماتولوژی مراکز درمانی در صورت نیـاز به این فرآورده برای استفاده بیـماران می تواننـد درخواست خود را به واحد پخـش خون اداره کل انتقال خون استان تهران ارسال کنند.
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