دانش آموزان جغتای رایگان از اتوبوس شهری استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنرور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر آغاز با شکوه سال جدید تحصیلی اظهار داشت: با کنترل تردد وسایل نقلیه توسط نیروی انتظامی برای تامین امنیت مسیرهای تردد دانش آموزان در سال تحصیلی جدید برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این راستا سازماندهی نیروها، آماده سازی فضاهای آموزشی، برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش برای هماهنگی هر چه بیشتر و برگزاری جشن شکوفه ها و جوانه ها برای دانش آموزان مقاطع اول ابتدایی و اول راهنمایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین تاریخ برگزاری جشن عاطفه ها در شهرستان جغتای را هفتم مهرماه عنوان کرد.

فرماندار جغتای تعداد مدارس این شهرستان را 142 مدرسه ذکر کرد و افزود: در حال حاضر 9هزار و 934 دانش آموز در این شهرستان مشغول به تحصیل هستند.

هنرور در رابطه با مراکز آموزش عالی شهرستان گفت: دو مرکز آموزش عالی پیام نور و علمی - کاربردی در شهرستان وجود دارد که 774 دانشجو در 11 رشته تحصیلی و در مقاطع کاردانی و کارشناسی مشغول به تحصیل اند.

وی چشم انداز نظام آموزش عالی و آموزش و پرورش را با توجه به برنامه چشم انداز بیست ساله، برنامه های پنج ساله و منویات رهبری مثبت ارزیابی کرد.