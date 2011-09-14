270 هزار بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، در مجموع تعداد 12 هزار و 203 مورد عمل سنگ شکن کلیه، 197 هزار و 798 مورد سی تی اسکن، 16 هزار و 185 مورد ماموگرافی و 6 هزار و 811 مورد لیزر تراپی پوست انجام شده است.

همچنین تعداد 2 هزار و 637 مورد اسکن ایزوتوپ، 7 هزار و 99 شیمی درمانی، 23 هزار و 449 مورد رادیوتراپی، تعداد 2 هزار و 731 مورد اکوگرافی چشم، یک هزار و 405 آنژیوگرافی چشم و یک هزار و 800 مورد نصب پیس میکر به عنوان خدمات پاراکلینیکی در سال 89 در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.

