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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

در سال گذشته ؛

270 هزار بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی بهره مند شدند

270 هزار بیمه شده تامین اجتماعی از خدمات درمانی بهره مند شدند

بیش از 270 هزار نفر از بیماران و بیمه شدگان تامین اجتماعی از خدمات پاراکلینیکی در سطح بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه در سراسر کشور بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی، در مجموع تعداد 12 هزار و 203 مورد عمل سنگ شکن کلیه، 197 هزار و 798 مورد سی تی اسکن، 16 هزار و 185 مورد ماموگرافی و 6 هزار و 811 مورد لیزر تراپی پوست انجام شده است.

همچنین تعداد 2 هزار و 637 مورد اسکن ایزوتوپ، 7 هزار و 99 شیمی درمانی، 23 هزار و 449 مورد رادیوتراپی، تعداد 2 هزار و 731 مورد اکوگرافی چشم، یک هزار و 405 آنژیوگرافی چشم و یک هزار و 800 مورد نصب پیس میکر به عنوان خدمات پاراکلینیکی در سال 89 در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.
 

کد مطلب 1407788

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