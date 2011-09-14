هدف کنگره بین المللی قلب و عروق بومی سازی این دانش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رجایی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه این کنگره که به میزبانی بیمارستان رضوی مشهد در حال برگزاری است، اظهار داشت: در زمینه قلب باید نوآوری ها را بومی کرد و با انجام یک تفکر منطقی دید که استفاده از تکنولوژی های مدرن چه نتایجی در بر دارد.

وی افزود: این موارد نیاز به مطالعه دارد و مهم این است که با مبتکرین و کسانی که در زمینه های نوآوری فعالیت داشتند تبادل نظر شود.

وی ارائه دستاوردهای دانشمندان ایرانی به همکاران خارجی و بین‌المللی را نیز از اهداف برگزاری این کنگره عنوان کرد و افزود: بررسی نتایج تکنولوژی‌های مدرن و بومی‌سازی نوآوری‌ها در زمینه جراحی قلب، نیازمند مطالعه بسیار و تبادل نظر با مبتکران است.

وی بیان کرد: کنگره جراحی قلب و عروق بیمارستان رضوی که از سال 1386 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، انجمن جراحان قلب و انجمن قلب ایران آغاز به کار کرده، در این دوره با همکاری انجمن‌ بین‌المللی "یورو ایجنت بریج" برگزار می‌شود.

رجایی در خصوص شرکت‌کنندگان این کنگره گفت: شرکت‌کنندگان در این همایش اساتید برجسته سراسر دنیا هستند که از طریق مقالات و فعالیت‌های خود شناسایی شده و برای حضور در این همایش دعوت شده‌اند.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین‌المللی جراحی قلب و عروق با تاکید بر اینکه تولید و نشر علم به عنوان یکی از اهداف بیمارستان رضوی است، اضافه کرد: بیمارستان رضوی دارای ظرفیت‌های مناسب در تولید و نشر علم و ارتقاء کیفیت درمان برای بیماران است و با برگزاری کنگره‌های بین‌المللی، برای رسیدن به اهداف آستان قدس رضوی و‌ افزایش کیفیت درمانی منطقه تلاش می‌کند.