پرداخت مطالبات بیمارستانهای تامین اجتماعی توسط وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ارسال شده به دکتر امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت آمده است: در خصوص عدم پرداخت مطالبات ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه به استحضار می رساند، از آنجایی که در قبال خدمات ارائه شده مربوط به این قانون تا پایان تیر ماه سال جاری مبلغ 116 میلیارد و 484 میلیون ریال از طریق دانشگاههای مربوطه وصول نشده است و این امر منجر به ایجاد کمبود نقدینگی در مراکز درمانی شده است، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص پرداخت مبلغ فوق اقدام لازم بعمل آورند.

مطالبات بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی از وزارت بهداشت مربوط به ارائه خدمات درمانی به مصدومان حوادث ترافیکی است که براساس ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، هزینه مربوطه باید از سوی وزارت بهداشت تامین شود اما از 2 سال پیش تا کنون اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.

