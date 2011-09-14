وزیر نیرو از طرحهای ملی در دست اجرا در پارس آباد بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان پارس آباد پارس آباد از پروژه های ملی پمپاژه قشلاق فتحعلی، شبکه آبیاری و زهکشی خدا آفرین و تصفیه خانه آب شرب اصلاندوز بازدیدو از نزدیک در جریان روند اجرای این طرحها قرار گرفت.

نماینده مردم پارس آباد و بیله سوار در مجلس شورای اسلامی در این بازدید طی سخنانی اظهار داشت: طرح ملی شبکه آبیاری و زهکشی پایاب خدا آفرین از طرحهای عظیم این استان و کشور است.

وکیل سپه افزود: با بهر برداری از این پروژه62 هزار هکتاری از اراضی دیم منطقه زیر پوشش آبیاری تحت فشار قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه تاکنون هزار و 20 میلیارد ریال برای این طرح سرمایه گذاری شده است، اضافه کرد: برای تکمیل و بهره برداری از این طرح بر اساس فهرست بهای سال 88 به اعتباری بالغ بر هزار و 500 میلیارد ریال دیگر نیاز است.

نماینده مجلس از آماده واگذاری بیش از هفت هزار هکتار از اراضی این شبکه در منطقه خبر داد و یادآور شد: تعیین میزان و نحوه واگذاری اراضی به بهره برداران محلی هنوز مشخص نشده و این از مهمترین مشکلات این پروژه است.

به گفته وی با بهره برداری از این پروژه سالانه بیش از دو هزار میلیارد ریال به صورت مستقیم به درآمد منطقه اضافه خواهد شد.

سپه همچنین با انتقاد از کندی روند اجرای پایاب این سد در استان آذر بایجان شرقی خواستار مدیریت یکپارچه شبکه خداآفرین شد.

گفتنی است مجید نامجو وزیر نیر به عنوان نماینده تام الختیار معین دولت در جریان چهارمین دور سفراستانی ریاست جمهوری به استان اردبیل از روز امروزسه شنبه وارد پارس آباد مغان شده است.

دیداربا جمعی از مردم منطقه، بررسی روند اجرای پروژه های نیمه تمام مصوبات سفرهای قبلی و شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان از جمله برنامه های وزیر معین در سفر به پارس آبادمغان است.



شهرستان پارس آباد مغان در 220 کیلومتری اردبیل و در مجاورت کشورجمهوری آذربایجان واقع است.