هنر به اندیشه بیداری اسلامی خدمت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان افزود: بیداری اسلامی در الفاظ نمی گنجد و ارتباط عمیقی با دل و روح مخاطب و اندیشه و باورهای مردم دارد.

وی افزود: در این کارگاه هر کسی به نوبه خود هنرش را در خدمت بیداری و جنبش های مردمی منطقه درآورده است.

شاه آبادی تصریح کرد: دراین بین هنر و هنرمند نیز تأثیر زیادی در شکل گیری این اتفاقات دارد و روز به روز تلاش می کند در آثار خود مفهوم و اندیشه بیداری اسلامی را به مخاطبان خود انتقال دهد.

وی ادامه داد: میوه این اندیشه نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم جهان اسلام است.

شاه آبادی عنوان کرد: هنرمندان نیز هنر را در خدمت بیداری اسلامی گرفته اند و هیجانات مردمی را اندیشمندانه به تصویر می کشند.

وی اذعان داشت: علما و اندیشمندان نیز باید بکوشند تا اهداف و اندیشه های این موج عدالت خواهی را برای مردم تبین کنند و آثار آن را برای جهان اسلام تشریح کنند.



