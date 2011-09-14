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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

شاه آبادی:

هنر به اندیشه بیداری اسلامی خدمت کرد

هنر به اندیشه بیداری اسلامی خدمت کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هنرمندان هنر خود را در خدمت به اندیشه بیداری اسلامی مردم منطقه به کار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان جشنواره هنرهای تجسمی جوانان افزود: بیداری اسلامی در الفاظ نمی گنجد و ارتباط عمیقی با دل و روح مخاطب و اندیشه و باورهای مردم دارد.

وی افزود: در این کارگاه هر کسی به نوبه خود هنرش را در خدمت بیداری و جنبش های مردمی منطقه درآورده است.

شاه آبادی تصریح کرد: دراین بین هنر و هنرمند نیز تأثیر زیادی در شکل گیری این اتفاقات دارد و روز به روز تلاش می کند در آثار خود مفهوم و اندیشه بیداری اسلامی را به مخاطبان خود انتقال دهد.

وی ادامه داد: میوه این اندیشه نه تنها برای مردم ایران بلکه برای مردم جهان اسلام است.

شاه آبادی عنوان کرد: هنرمندان نیز هنر را در خدمت بیداری اسلامی گرفته اند و هیجانات مردمی را اندیشمندانه به تصویر می کشند.

وی اذعان داشت: علما و اندیشمندان نیز باید بکوشند تا اهداف و اندیشه های این موج عدالت خواهی را برای مردم تبین کنند و آثار آن را برای جهان اسلام تشریح کنند.

   

 
کد مطلب 1407807

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