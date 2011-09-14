کوارتت زهی آفریقای جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت گروه کوارتت پویانتو در دو بخش برگزار می شود در بخش نخست از این اجرا قطعاتی از آهنگسازانی چون ویوالدی، جرمیه کلار، باخ، الگاروبرودین به روی صحنه می رود و در بخش دوم از این کنسرت ضمن اجرای آثاری از موسیقی سنتی آفریقای جنوبی قطعاتی از آثار مونتی، الگار، کوله پورتو، اسکات چاپلین، بارت هوازد، اشتراوس و گرشوین اجرا می شود.

لازم به ذکر است گروه موسیقی آفریقای جنوبی پیش از این در جشنواره فرهنگی موسیقی ایران و آفریقای جنوبی که در عسلویه برگزار شد به همراه گروه لیان نیز حضور داشت .

بامبی هایبرگ سرپرست این گروه موسیقی آفریقای جنوبی به عنوان تکنواز ویلون دراروپا و انگلستان فعالیت داشته است ،ویم فان شالکویک نوازنده ویلنسل کوارتت زهی "پویانتو" است ،اباکینگ مواتشه به عنوان نوازنده ویولن گروه را همراهی می کند همچنین ویلم فان نوازنده دیگراین گروه موسیقی است که گروه آفریقایی را همراهی می کند.