سرپرست جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام محمدی، نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، صابری معاون سیاسی و امنیتی استانداری، ائمه جمعه و روحانیون در سالن اجتماعات استانداری قزوین سرپرست جدید اوقاف و امور خیریه استان قزوین معرفی شد.

دراین مراسم ضمن تقدیر از خدمات سه ساله حجت الاسلام مسعود انصاری مدیرکل سابق، حجت الاسلام جواد مرادی به عنوان سرپرست جدید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قزوین منصوب شد.

مرادی پیش از این مسئولیت اوقاف غرب تهران را بر عهده داشت.