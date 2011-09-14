به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول کمیته اطلاع رسانی سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم با اشاره به اینکه یکی از خدمات ارزشمند سازمان اوقاف از اولین سال پیروزی شکوه‌مند انقلاب اسلامی برگزاری مسابقات قرآن کریم در سطوح مختلف بوده و از آثار آن رشد و تقویت سطح قرائت و حفظ در بین اقشار مختلف بویژه جوانان ونوجوانان بوده است از برگزاری سی و چهارمین دوره این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، در استان قم خبر داد.



روح الله شفیعی در خصوص رشته‌های مربوط به این دوره از مسابقات گفت: سی و چهارمین دوره مسابقات قران کریم در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ کل، ۲۰ جزء، ۱۰ جزء، ۵جزء، ۲.۵ جزء، ۱ جزء و مفاهیم قرآن برگزار خواهد شد و همچنین در دو گروه خواهران و برادران و دو مقطع سنی نوجوانان و بزرگسالان پذیرای علاقمندان به شرکت در این مسابقات خواهیم بود.



وی شرایط شرکت در این مسابقات را سکونت در قم، تکمیل فرم ثبت نام و شرکت و موفقیت در آزمون ورودی مفاهیم برای کلیه رشته‌ها اعلام کرد و افزود رشته تخصصی مفاهیم نیز با اعلام منابع مربوطه به طور اختصاصی برگزار خواهد شد.



مسئول کمیته اطلاع رسانی سی و چهارمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در قم، در خصوص شرکت کنندگان گروه نوجوانان گفت: تاریخ تولد شرکت کنندگان در این گروه باید از اوا اسفندماه سال ۱۳۷۴ و بعد از آن باشد.



وی آخرین مهلت ثبت و تکمیل فرم را دهم مهرماه سال جاری اعلام کرد و افزود: علاقمندان می‌توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه خود به مراکز ثبت نام واقع در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم، اداره فرهنگی و همچنین خیابان ارم، مرقد مطهر علی ابن بابویه‌(ره) ‌مراجعه نمایند و یا با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این اداره کل به نشانی http://qom.awqaf.ir فرم مسابقات را دریافت، تکمیل و به این اداره کل ارسال نمایند، و در صورت لزوم با تلفنهای ۷۶۰۱۵۹۵و ۷۷۱۴۴۵۴ تماس حاصل نمایند.



وی افزود: همچنین سامانه پیامک این اداره کل به شماره ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۵۱ آماده دریافت نظرات و و انتقادات عزیزان در این خصوص می‌باشد.



شفیعی در خصوص زمان برگزاری این دوره از مسابقات گفت: زمان برگزاری در نیمه اول آبان ماه سال جاری پیش بینی شده که زمان دقیق و مکان برگزاری در اولین فرصت به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.



وی تعدد رشته‌ها در بخش حفظ را یکی از ویژگیهای این دوره از مسابقات عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود با اضافه شدن رشته‌های حفظ در اجزاء کمتر، شاهد ایجاد انگیزه برای حفاظی که قادر به حفظ اجزا بیشتر نبوده‌اند باشیم.



مسئول کمیته اطلاع رسانی این دوره از مسابقات از کلیه مراکز، جلسات و محافل قرآنی و مدیران مدارس دعوت کرد تا با راهنمایی و تشویق اعضاء و دانش آموزان به حضور در این مسابقات به رشد و توسعه فرهنگ قرآنی در بین اقشار مختلف همکاری نمایند.



شفیعی در خصوص اطلاع رسانی مناسب بین دانش آموزان و دانشجویان با توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها در این ایام گفت: این موضوع در ستاد برگزاری مسابقات به طور جدی مطرح شده و در این راستا مهلت ثبت نام تا پایان دهه اول بازگشایی مدارس در نظر گرفته شده، همچنین تعداد قابل توجهی از بسته‌های اطلاع رسانی مسابقات ویژه مدارس تهیه گردیده که به محض بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت.

