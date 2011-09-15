رئیس جدید بر صندلی ریاست بهزیستی/ اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از مهرماه

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهزیستی و رفاه این هفته شاهد رویدادها و اخبار متعددی بوده است که چکیده ای از مهمترین آنها را مرور می کنیم.

در این هفته با تغییر رئیس سازمان بهزیستی، فعالیتهای همایون هاشمی رئیس جدید خیلی زود آغاز شد بطوریکه برای وی هفته پرکاری را رقم زد.

پرداخت مابه التفاوت یارانه‌های مراکز غیردولتی

رئیس سازمان بهزیستی کشور از پرداخت مابه التفاوت 6 ماهه نخست سال جاری یارانه های مراکز غیر دولتی نگهداری روزانه و شبانه روزی معلولان، سالمندان و بیماران روانی طی چند روز آینده خبر داد .

همایون هاشمی عنوان کرد افزایش یارانه نگهداری فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری شبانه روزی و نزد خانواده های جایگزین، به صورت تفاوت 6 ماهه به حساب بهزیستی استان ها واریز شد.

ورود 50 دستگاه خودرو ویژه به ناوگان حمل و نقل معلولان



رئیس جامعه معلولان ایران از ورود 50 دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل ویژه معلولا خبر داد و گفته بود 23 میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی نهاد ریاست جمهوری و بهزیستی برای خریداری و مناسب سازی این خودروها هزینه شده است.



علی همت محمودنژاد عنوان کرد این خودروها دارای سیستم بالابر بوده و تجهیزات آن به روز و از کشور آلمان وارد شده است.

وی درمورد اعتبار خودروهای ویژه معلولان نیز تاکید کرد 23 میلیارد و 500 میلیون ریال از سوی نهاد ریاست جمهوری و بهزیستی برای خریداری و مناسب سازی این خودروها هزینه شده است.



ایجاد اشتغال مهمترین برنامه ریاست بهزیستی



رئیس جدید سازمان بهزیستی یک روز پس از انتصاب عنوان کرد که توانمندسازی و ایجاد اشتغال مددجویان و همچنین تامین مسکن از مهمترین برنامه های ما محسوب می‌شود.



همایون هاشمی در مورد موازی سازمان های خدمات رسان در حوزه آسیب های اجتماعی نیزگفته بود بهزیستی تعاملات و مشارکات زیادی با سایر نهادها و سازمان های مرتبط دارد .اعتقاد دارم باید این تعاملات و همکاری ها بهتر و بیشتر شود ، البته به شفاف سازی وظایف تاکید دارم .نباید در این ناهماهنگی ها مردم آسیب ببینند. شاید هم در این حوزه نیاز به بازنگری وظایف باشد که باید مراجع مرتبط حمایت و عنایت بیشتری داشته باشند.



اعتراض دانشجویان نابینا به قطع پرداخت شهریه دانشگاه از سوی بهزیستی



همچنین در اولین روز کاری همایون هاشمی تعدادی از دانشجویان نابینا با تجمع مقابل بهزیستی کشور به قطع شدن شهریه دانشگاه خود اعتراض کردند.



یکی از دانشجویان معترض عنوان کرد که براساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی باید شهریه تحصیل دانشجویان معلول را پرداخت کند و در ترمهای قبل نیز اینگونه بود اما این ترم با قطع شدن شهریه از سوی سازمان بهزیستی امکان ثبت نام ما وجود ندارد.

در پی این ماجرا رئیس جدید سازمان بهزیستی به میان این دانشجویان نابینا آمد و از برطرف شدن مشکل شهریه این افراد خبر داد .

هدیه 6 میلیارد ریالی بانک انصار به سازمان بهزیستی



بانک انصار6 میلیارد ریال به مددجویان سازمان بهزیستی هدیه کرد که این کمک درراستای احداث 30 واحد ساختمانی جهت تاسیس روستا مهد در مناطق محروم کشور هزینه می شود.

اجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان از مهرماه



این هفته رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از اجرایی شدن بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی از مهرماه به صورت هماهنگ در سراسر کشور خبر داده و عنوان کرد که طی ماه های گذشته پس از بررسی های فراوان و مقایسه شرایط و پیشنهادات بیمه های مختلف در نهایت با بیمه دی به توافق رسیدیم و این شرکت بیمه ای، خدمات بیمه تکمیلی در زمینه مختلف را از ابتدای مهر ماه سال جاری به تمامی بازنشستگان ارائه می دهد.

علی اکبر خبازها گفته بود از حقوق مهرماه یک میلیون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور برای خدمات بیمه تکمیلی 6 هزار و 700 تومان کسر می شود و چنانچه فردی نخواهد از این بیمه استفاده کند دو ماه فرصت دارد تا انصراف خود را اعلام کند.