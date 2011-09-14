عرضه و فروش سبزی و کاهو در کرج ممنوع شد

مهدی ایران نژاد با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور جلوگیری از شیوع بیماری وبای التور که یکی از عوامل بروز آن سبزی و صیفی است، عرضه سبزی و کاهو حتی سبزی های آماده ممنوع است.



وی افزود: بر اساس بررسی های صورت گرفته بیشترین میزان آلودگی در سبزی و صیفی توسط دوره گردهایی که از مزارع آلوده خریداری می کنند در سطح شهرستان انتشار یافته است که تا زمان کنترل کامل بیماری از فعالیت آنان جلوگیری به عمل می آید.

این مسئول با اشاره به اینکه رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی کردن سبزی و صیفی بهترین شیوه برای رفع و کنترل بیماری است، بیان کرد: در حال حاضر 17 تیم کنترل و بازرسی از سوی مرکز بهداشت شماره یک کرج تمامی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی را مورد باززسی قرار داده است که باید این تیم ها افزایش یابد.

ایران نژاد گفت: علاوه بر فعالیت این تیم ها به 19 تیم دیگر نیز نیاز است که با همکاری شهرداری کرج و سایر شهرهای اقماری شهرستان می توان با به کارگیری نیروی مورد نیاز نسبت به کنترل و رفع کامل این بیماری اقدام کرد.

وی تاکید کرد: رعایت مسائل بهداشتی و ضدعفونی کردن سبزیجات و میوه جات تنها راه حل برون رفت از این وضعیت است که باید با توجه بیش از پیش شهروندان نسبت به رفع کامل بیماری اقدام کرد.