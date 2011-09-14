توسل به سازمان ملل تثبیت کننده موجودیت رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "صلاح البردویل" گفت: حماس به زودی موضع خود را درباره توسل به سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن فلسطین اعلام خواهد کرد.

وی افزود: به نظر من توسل به سازمان ملل اقدامی بود که درباره آن با مردم فلسطین و گروههای مقاومت مشورتی صورت نگرفت و گامی تاکتیکی بود اما اقدامی استراتژیک نبود.

البردویل تاکید کرد: این اقدام بر پایه های درستی استوار نبود و نتایج آن می تواند برای آینده مقاومت فلسطین خطرناک باشد و حتی در صورت موفقیت تلاشها در ماه سپتامبر و به رسمیت شناختن فلسطین نتیجه ای در بر ندارد، زیرا موجودیت اسرائیل را به رسمیت می شناسد و مقاومت در تنگنا قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: مقاومت قوی تر از آن است که توطئه ها بتواند آن را از پا دربیاورد و هم اکنون در بالاترین سطح روحی و معنوی همگام با انقلابهای عربی که علیه رژیمهای دیکتاتوری است قرار دارد.