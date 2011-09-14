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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۴۸

صلاح البردویل:

توسل به سازمان ملل تثبیت کننده موجودیت رژیم صهیونیستی است

توسل به سازمان ملل تثبیت کننده موجودیت رژیم صهیونیستی است

یکی از اعضای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با اشاره به تلاشها برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین آن را برای آینده مقاومت مضر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "صلاح البردویل" گفت: حماس به زودی موضع خود را درباره توسل به سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن فلسطین اعلام خواهد کرد.

وی افزود: به نظر من توسل به سازمان ملل اقدامی بود که درباره آن با مردم فلسطین و گروههای مقاومت مشورتی صورت نگرفت و گامی تاکتیکی بود اما اقدامی استراتژیک نبود.

البردویل تاکید کرد: این اقدام بر پایه های درستی استوار نبود و نتایج آن می تواند برای آینده مقاومت فلسطین خطرناک باشد و حتی در صورت موفقیت تلاشها در ماه سپتامبر و به رسمیت شناختن فلسطین نتیجه ای در بر ندارد، زیرا موجودیت اسرائیل را به رسمیت می شناسد و مقاومت در تنگنا قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: مقاومت قوی تر از آن است که توطئه ها بتواند آن را از پا دربیاورد و هم اکنون در بالاترین سطح روحی و معنوی همگام با انقلابهای عربی که علیه رژیمهای دیکتاتوری است قرار دارد.

کد مطلب 1407861

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