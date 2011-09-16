اجرای برنامه "مشاعره" در مقبره شعرا/ اهدای یک خودروی ملی

اسماعیل آذر، مجری برنامه "مشاعره" درباره دعوت از بچههایی با سنین کم برای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: ما از زمانی که کار شاعری را آغاز کردیم یعنی از 20 سال پیش تصمیم گرفتیم از طریق شعر، معنویت، حکمت ایرانی و اسلامی را به جوانان منتقل کنیم. به همین دلیل برای این کار نیاز به الگوسازی داشتیم، الگویی که باید زیربنایی باشد.
وی در ادامه افزود: بچههایی که شما در مشاعره ملاحظه کردهاید ثمره دانهای است که 20 سال پیش کشف شد و هنوز هم ادامه دارد. مشاعره به نوعی فرهنگسازی در عرصه شعر و ادب است. وقتی ما به پدیدهای نیاز داریم و گستردگی وجود ندارد، نیازمند جریانسازی هستیم.
این مجری خاطرنشان ساخت: در این برنامه سعی شده تا مخاطب علاوه بر تماشای یک برنامه مشاعره با ساز و کارهای زبان فارسی نیز آشنا شود. همچنین سعی کردیم در این برنامه مفهوم اشعار مورد بررسی قرار بگیرد.
آذر در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر شاهد هستیم بچههایی که در این برنامه شرکت میکنند به دلیل خواندن شعرهای مناسب امتیازهای بالایی کسب میکنند. آیا این بچهها بعد از شرکت در این برنامه رها میشوند؟ توضیح داد: نه، اصلاً بچهها رها نمیشوند. مرتب بچهها با من در تماس هستند و در دورههای مختلف از آنها دعوت میکنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این بچهها حمایت میشوند؟ گفت: در حال حاضر ما در موسسه فرهنگی اکو بخشی آموزش شعر و مشاعره را با همکاری اکو تخصیص دادیم. در ضمن با خانه هنرمندان هم صحبت شده تا سالنهایی را برای آموزش شعر و مشاعره دایر کنیم و به زودی شاهد خواهید بود که استانهای دیگر هم چنین فعالیتهای آموزشی داشته باشند.
این مجری در ادامه خاطرنشان ساخت: ما سفرهای پهن میکنیم که شهرستانها و روستاها هم از آن بهره ببرنند. تولید سری جدید برنامه "مشاعره" به صورت ملی برگزار میشود.
آذر یادآور شد: در استان فارس در مقبره حافظ، در استان خراسان سر مزار فردوسی، در استان اصفهان در مزار صائب، در تبریز در مقبره الشعرا سر مزار شهریار، در همدان در مقبره بابا طاهر و در بوشهر کنار خلیج فارس برنامه را اجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در واقع با مساعدت اکو و شبکه آموزش سر مزار رودکی در تاجیکستان هم با حضور تاجیکها این برنامه را اجرا میکنیم. مخاطبان کم و بیش تا یک ماه دیگر میتوانند شاهد سری جدید این برنامه باشند.
این مجری خاطرنشان ساخت: در ضمن با یک شرکت خودروسازی صحبت کردیم تا برای نفرات برتر یک خودرو ملی در نظر بگیریم. امیدوارم این اتفاق بیفتد.
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