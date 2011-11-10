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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۲

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باداب سورت؛ یکی از شگفت‌انگیزترین چشمه‌های سرخ رنگ ایران

باداب سورت؛ یکی از شگفت‌انگیزترین چشمه‌های سرخ رنگ ایران

چشمه باداب سورت در شهرستان ساری، به عنوان دومین اثر طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده که از آن به عنوان یکی از شگفت انگیزترین چشمه‌های سرخ رنگ ایران یاد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چشمه های اسرار آمیز سورت مشتمل بر دو چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه هستند. یکی از چشمه ها دارای آبی بسیار شور است و دارای استخر آبی کوچکی است که عمدتا در تابستان برای آب تنی استفاده می شود و برای درمان دردهای کمر، پا و روماتیسم و امراض پوستی سودمند است و چشمه دیگر که در مجاورت این چشمه قرار دارد آبی به رنگ قرمز ونارنجی و کمی ترش مزه دارد.

آبهای روسوبی این دو چشمه در مسیر خود از بالای کوه به پائین طی هزاران سال دهها حوضچه کوچک بسیار زیبا در رنگهای نارنجی و زرد و قرمز و در اندازه‌های مختلف ایجاد کرده اند که اسراری از دنیای مستور و پوشیده طبیعت بکر و دل انگیز را به نمایش گذاشته است.

مردم منطقه به دلیل گوگردی بودن این چشمه ، که برای امراض پوستی کاملا مفید می باشد، از وجود این چشمه آگاهی کافی دارند و از آن به عنوان سرشور یاد می کنند.

در ایران این اثر بی نظیر بوده و فقط در آسیا در کشور ترکیه مشابه آن بصورت رسوبات نمکی و فقط به رنگ سفید وجود دارد.

مسیر دسترسی به چشمه های باداب سورت از پایتخت به شکل زیر امکان پذیر است:

تهران - سمنان – شهمیرزاد – فولاد محله – تلمادره - نرسیده به روستای ارست– دو راهی روستای مالخواست – چشمه های باداب سورت.

کد مطلب 1407870

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