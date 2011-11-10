به گزارش خبرنگار مهر، چشمه های اسرار آمیز سورت مشتمل بر دو چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه هستند. یکی از چشمه ها دارای آبی بسیار شور است و دارای استخر آبی کوچکی است که عمدتا در تابستان برای آب تنی استفاده می شود و برای درمان دردهای کمر، پا و روماتیسم و امراض پوستی سودمند است و چشمه دیگر که در مجاورت این چشمه قرار دارد آبی به رنگ قرمز ونارنجی و کمی ترش مزه دارد.

آبهای روسوبی این دو چشمه در مسیر خود از بالای کوه به پائین طی هزاران سال دهها حوضچه کوچک بسیار زیبا در رنگهای نارنجی و زرد و قرمز و در اندازه‌های مختلف ایجاد کرده اند که اسراری از دنیای مستور و پوشیده طبیعت بکر و دل انگیز را به نمایش گذاشته است.

مردم منطقه به دلیل گوگردی بودن این چشمه ، که برای امراض پوستی کاملا مفید می باشد، از وجود این چشمه آگاهی کافی دارند و از آن به عنوان سرشور یاد می کنند.

در ایران این اثر بی نظیر بوده و فقط در آسیا در کشور ترکیه مشابه آن بصورت رسوبات نمکی و فقط به رنگ سفید وجود دارد.

مسیر دسترسی به چشمه های باداب سورت از پایتخت به شکل زیر امکان پذیر است:

تهران - سمنان – شهمیرزاد – فولاد محله – تلمادره - نرسیده به روستای ارست– دو راهی روستای مالخواست – چشمه های باداب سورت.