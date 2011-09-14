وحید حمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه این هفته برای بردن مس سرچشمه کاملا آماده ایم اظهار داشت: بازی خوبی بود و بازیکنان ما توانستند یک بازی دیدنی را به نمایش بگذارند اما متاسفانه حریف بخت بلندی داشت و مقابل صبا به راحتی از شکست با گل های زیادی فرار کرد.



وی ادامه داد: بازیکنان صبا در این بازی هماهنگی خوبی داشتند و فاصله خط دفاع، هافبک و حمله صبا بسیار کم بود و توانسته بودیم ابتکار عمل را از بازیکنان ملوان بندر انزلی بگیریم و بازی خوب خود را به آنها دیکته کنیم، اما کاش توپ‌هایمان نیز بیشتر از یک بار گل می‌شد.



مدافع تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه تیم صبای قم در این دیدار کاملا خوب بازی کرد، تصریح کرد: تیم ملوان مهره‌های خوبی دارد و در هر سه نقطه زمین از بازیکنان خوبی برخوردار است اما بازیکنان صبا با هماهنگی که با یکدیگر داشتند توانستند تمام خطوط حمله، میانی و دفاع حریف را از کار بیاندازند.



وی ادامه داد: تغییرات خوبی در نحوه بازی تیم ایجاد شده و نشان داده‌ایم به هماهنگی رسیده‌ایم، ضمن اینکه به نظر من تیم صبای قم در جایگاه واقعی خود در جدول رده‌بندی قرار گرفته است و شأن فوتبال صبای قم، ایستادن در جایگاه های بالای جدول رده‌بندی است.



حمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه کسب سه امتیاز دیدار برابر تیم ملوان بندر انزلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، اظهار داشت: تیم صبا پس از بازی با شاهین که به پیروزی نرسید، نیاز مبرمی به کسب این سه امتیاز داشت تا روحیه از دست رفته خود را برای ادامه لیگ به دست بیاورد.



وی ادامه داد: صبای قم قطعا با تمام توان خود در دیدار برابر مس سرچشمه کرمان حاضر خواهد شد تا بتوانند با بردی دلنشین جواب زحمات کادر فنی و مدیریت تیم را بدهد و بازی جذابی را برای تماشاگران قمی که قطعا این بازی را از تلویزیون تماشا می کنند، به نمایش بگذارد.



مدافع تیم فوتبال صبای قم خاطرنشان کرد: تیم ما بازی‌های سختی را پیش رو دارد و باید با تمام نیرو در ادامه لیگ حاضر شود تا بتواند در پایان مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جایگاه خوبی قرار بگیرد.



وی با اشاره به تیم مس سرچشمه کرمان، بیان داشت: آنها برای نخستین بار حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را تجربه می‌کنند و قطعا انگیزه‌شان باقی ماندن در جدول رد‌ه‌بندی لیگ است و به همین خاطر با انگیزه زیادی به میدان خواهند آمد.



حمدی نژاد یادآور شد: مس سرچشمه کرمان در آخرین بازی خود در خانه با نتیجه یک بر صفر از سد تیم شاهین بوشهر گذشته است ولی ما با نقاط ضعف این تیم به خوبی آشنا هستیم و ان‌شاءالله در کنار سایر بازیکنان تلاش خواهیم کرد سه امتیاز این دیدار را کسب کنیم.



دیدار صبای قم و مس سرچشمه کرمان جمعه هفته جاری به میزبانی تیم مس در ورزشگاه شهر کرمان برگزار می‌شود.

