داوران مسابقه صبای قم و شهرداری ساوه مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران اسامی داروان قضاوت کننده در دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه در هفته چهارم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور را معرفی کرد.



در حالی که چهارمین هفته از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ماه برگزار می‌شود، صبای قم قرار است در دومین دیدار خارج از خانه خود به مصاف تیم شهرداری ساوه برود.



دیدار صبای قم و شهرداری ساوه از چهارمین هفته لیگ بر‌تر فوتسال از ساعت ۱۷ عصر پنجشنبه به میزبانی تیم شهرداری ساوه در سالن فجر این شهر برگزار می‌شود و این در حالی است که قضاوت این مسابقه را عبدالحمید باقری به عنوان داور اول بر عهده دارد، علیرضا یگانه داور دوم این دیدار است و انور ابراهیم‌پور به عنوان داور ذخیره و میرهادی اسماعیلی به عنوان وقت نگهدار دیگر اعضای تیم داوری این مسابقه حساس به شمار می‌روند.



در جدول رده بندی رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور در حال حاضر تیم فوتسال صبای قم با کسب شش امتیاز در مکان ششم جدول ایستاده است زیرا صبای قم از سه بازی قبل خود دو پیروزی مقابل تیم‌های فوتسال پرسپولس تهران و میثاق تهران به پیروزی رسیده است، ضمن اینکه در هفته دوم در خارج از خانه مغلوب تیم فیروز صفه اصفهان شد.



این در حالی است که در هفته چهارم مسابقات لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور علاوه بر دیدار صبای قم و شهرداری ساوه، بازی‌های بسیار حساس دیگری نیز برگزار می‌شود که در تعیین جایگاه مدعیان در پایان هفته چهارم تاثیر زیادی دارد.



همزمان با دیدار تیم‌های فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه در شهر تبریز تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز در دیداری حساس که قطعا نگاه مدعیان هم به آن خواهد بود از تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در سالن شهید پورشریفی تبریز پذیرایی می‌کند.



در سالن پیروزی شهر اصفهان تیم فوتسال فیروز صفه این شهر که یکی از سه نماینده استان اصفهان در سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور است، در خانه مقابل تیم فوتسال علم و ادب سایپا مشهد قرار می‌گیرد تا ناکامی در دو بازی از سه دیدار قبل را جبران کند.



اما سایر دیدار‌ها روز جمعه برگزار می‌شود و طی آن در سالن سیدرسول حسینی شهر ساری تیم راه ساری در خانه مقابل تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس به میدان می‌رود که این مسابقه نیز در بین تیم‌های میانه جدول از حساسیت بالایی برخوردار است.



همزمان با این دیدار تیم‌های فوتسال میثاق تهران و شهید منصوری قرچک به میزبان تیم میثاق مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند که این دیدار با توجه به حضور تیم منصوری در بالای جدول برای دیگر مدعیان حساسیت زیادی دارد.



صدرنشین جدول رده بندی یعنی تیم فوتسال فولاد ماهان سپاهان اصفهان که علی اصغر حسن‌زاده بازیکن قمی را در ترکیب خود دارد و مدافع دو عنوان قهرمانی لیگ بر‌تر است این هفته در خانه از تیم فوتسال پرسپولیس تهران میزبانی می‌کند.



در آخرین دیدار نیز که در تبریز برگزار می‌شود روز جمعه تیم دوم شهر تبریز یعنی دبیری در سالن علوم پزشکی تبریز میزبانی تیم فوتسال شرکت ملی حفاری ایران و شاگردان سیدمهدی ابطحی را بر عهده دارد تیمی که مهدی حسن‌زاده در آن حضور دارد.