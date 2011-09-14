دانشکده داروسازی مطالبه 12 ساله لرستانیها/ وعده ای در آستانه تحقق

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فعالیت کارخانجات بزرگ داروسازی در استان لرستان اعم از داروهای گیاهی، انسانی و دامی یکی از مطالباتی که از سوی متولیان امر و مردم در این حوزه همواره مطرح بوده ضرورت ایجاد دانشکده داروسازی در لرستان است.

این موضوع تاجایی پیش رفت که بارها برخی از نمایندگان استان لرستان از توافق با وزیر بهداشت و درمان برای ایجاد این دانشکده در لرستان سخن گفتند ولی همچنان به نظر می رسد ایجاد دانشکده داروسازی در استان لرستان به عنوان یکی از قطب های تولید دارو در کشور بیشتر در حد وعده باقی مانده و هنوز گام عملیاتی در این زمینه برداشته نشده است.

استاندار لرستان: ایجاد دانشکده داروسازی در دستور کار قرار دارد

این امر موجب شد تا استاندار لرستان به عنوان یک چهره دانشگاهی از همان ماههای نخست حضور در استان در راستای راه اندازی این دانشکده پیگیری هایی را در دستور کار قرار دهد که امید می رود این امر به نتیجه نهایی برسد.

استاندار لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد دانشکده داروسازی در لرستان ادامه داد: راه اندازی این دانشکده شرایط خاص خود را می طلبد.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر وجود تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای راه اندازی دانشکده داروسازی عنوان کرد: علاوه بر اعلام نیاز دانشگاه برای راه اندازی این دانشکده باید هیئت علمی مورد نیاز نیز در این راستا تامین شود.

وی با اشاره به پیگیری ها انجام شده برای تامین زیرساخت های لازم برای راه اندازی دانشکده داروسازی، عنوان کرد: راه اندازی این دانشکده را نیز مانند دانشکده علوم قرآنی در استان دنبال خواهیم کرد.

استاندار لرستان ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی دانشکده داروسازی در استان یکی از مطالبات مردم لرستان رنگ اجرایی شدن به خود بگیرد.

وزیر بهداشت: لرستان صاحب دانشکده داروسازی می شود

این سخنان استاندار لرستان در حالی مطرح می شود که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه دور سوم سفر هیئت دولت به این استان از راه اندازی دانشکده داروسازی در لرستان خبر داده بود.

مرضیه وحید دستجردی با اشاره به مطالبات مردم لرستان برای راه اندازی دانشکده داروسازی، عنوان کرد: به زودی دانشکده داروسازی در لرستان راه اندازی می شود.

وی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به زیرساخت های لازم در حوزه های تجهیزات، ساختمان و نیروی تخصصی این دانشکده به طور قطع در خرم آباد راه اندازی و به تربیت نیروی تخصصی در این زمینه خواهد پرداخت.

لرستان ظرفیت احداث دانشکده داروسازی را دارد

پیش از این نماینده مردم پلدختر در مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از توافق با وزیر بهداشت و درمان برای احداث این دانشکده در لرستان خبر داده بود.

علی کائیدی ایجاد دانشکده داروسازی را یکی از مطالبات جدی در این حوزه ارزیابی کرد و یادآور شد: در حال حاضر این استان توانایی تامین 75 درصد هیئت علمی مورد نیاز برای راه اندازی دانشکده داروسازی را دارد.

این در حالیست که هم اکنون کارخانجات دارویی اکسیر و داملران که از جمله واحدهای تولیدی برتر در زمینه تولید دارو در کشور به شمار می روند در استان لرستان فعالیت دارند. همچنین با توجه به صدور چهار مجوز جدید در زمینه احداث کارخانجات داروسازی در استان لرستان، این استان در حال تبدیل شدن به یکی از مهم ترین قطب های تولید داروی کشور است.

همچنین در حال حاضر کارخانجات داروسازی اکسیر بروجرد به عنوان تنها تولیدکننده انسولین و گاما ایمونکس در کشور به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه صادرات دارویی کشور و لرستان محسوب می شود. از سوی دیگر کارخانه داروسازی داملران بروجرد نیز به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه تولید داروهای حیوانی در سطح کشور مطرح است.

به هر حال به نظر می رسد با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود در استان لرستان به لحاظ فعالیت کارخانجات دارویی به عنوان یکی از بسترهای ایجاد دانشکده داروسازی باید وعده های مسئولان در راستای تحقق این مطالبه دیرین رنگ عملیاتی به خود بگیرد که با توجه به پیگیری های مدیریت ارشد استان احداث این دانشکده به نظر در آستانه تحقق است.

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گزارش: فاطمه حسینی