حبیب کاوش در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری این فیلم در از آلمان تا مرز ترکیه و ایران انجام میشود. با برنامهریزیهای انجام شده پیش تولید این پروژه که کار سنگینی نیز محسوب میشود، از اوایل هفته جاری آغاز میشود.
وی افزود: به زودی برای حضور دو بازیگر دختر با سن 22 سال و پسر در رده سنی 25 و 26 سال فراخوان میدهیم که جزو نقشهای اصلی محسوب میشوند و برای این شخصیتها قصد ندارم از بازیگران چهره فیلم استفاده کنم.
کاوش ادامه داد: البته یک پسر آلمانی نیز در "قرارمون مرز بازرگانه، درسته؟" بازی خواهد کرد که به زودی انتخاب میشود. برای مدیریت فیلمبرداری نیز با اصغر رفیعی جم مذاکراتی انجام دادیم.
کاوش تاکنون فیلمهایی چون "امید"، "آتش پنهان"، " فصل خون" و.... را کارگردانی کرده است. البته فیلم جدید وی پس از مدتها دوری کاوش در این حوزه ساخته میشود. وی هم اکنون به عنوان سخنگوی شوای صنفی نمایش نیز با صنف واحد تهیه کنندگان همکاری میکند.
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