جهانیان به انقلاب ما اقبال نشان دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "الهام السنبانی" از انقلابیون یمنی با اشاره به نادیدن گرفتن موضوع یمن از جانب اتحادیه عرب تاکید کرد: همه کشورهای منطقه و جهان باید انقلاب مشروع و مسالمت آمیز یمن را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: قابل قبول نیست که دنیا انقلاب مردم یمن و خونهای پاک ریخته شده را فراموش کند و با دیکتاتور یمن علیه مردم این کشور همدست باشد.

السنبانی خطاب به بازماندگان رژیم عبدالله صالح تصریح کرد: از انقلابهای کشورهای عربی که قبل از انقلاب ما پیروز شده است درس بگیرد و دست از خونریزی بردارید.

از سوی دیگر "حمزه الکمالی" عضو جمعیت ملی ائتلاف انقلاب مسالمت آمیز یمن هم گفت: انقلاب مسالمت آمیز یمن تا تحقق اهداف خود ادامه پیدا خواهد کرد.

وی خطاب به اتحادیه عرب بیان کرد: همه دیپلماتهایی که شما آنها را به عنوان بازماندگان رژیم صالح می دانید نماینده مردم یمن نیستند و صلاحیت دیپلماتیکی ندارند.

الکمالی خطاب به حامیان انقلاب گفت: منتظر روزهای آینده باشید زیرا انقلاب در همه استانها اوج خواهد گرفت و بازماندگان رژیم عبدالله صالح را نابود می کند و دولت مدنی جدیدی که خواسته های مردم را برآورده سازد روی کار خواهد آمد.