به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن شهر ری - فجر سپاسی شیراز که بعد از ظهر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد،اظهارداشت: در مقابل تیم خوب و جوان فجر محکوم به برد هستیم. در این مسابقه با دوندگی و توان بالا نتیجه مورد نظر خود را کسب خواهیم کرد.
وی با اشاره به تمرینات خوب و منظمی که تیم فوتبال راه آهن در هفته گذشته داشته است گفت: تیم ما روز به روز بهتر میشود و نمونه آن بازی بود که هفته گذشته مقابل شهرداری تبریز به نمایش گذاشتیم. البته باید در آن مسابقه با 5 گل پیروز میشدیم اما روی اتفاق مساوی کردیم.
این مدافع جوان در خاتمه تصریح کرد: اطمینان داشته باشید که شرایط ما در جدول ردهبندی بهتر خواهد شد و به یکی از رتبههای یک رقمی در جدول دست پیدا خواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راه آهن شهر ری در چارچوب هفته هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18:30 در ورزشگاه اکباتان تهران به مصاف فجر سپاسی شیراز میرود.
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