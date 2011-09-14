به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن شهر ری - فجر سپاسی شیراز که بعد از ظهر امروز در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد،اظهارداشت: در مقابل تیم خوب و جوان فجر محکوم به برد هستیم. در این مسابقه با دوندگی و توان بالا نتیجه مورد نظر خود را کسب خواهیم کرد.

وی با اشاره به تمرینات خوب و منظمی که تیم فوتبال راه آهن در هفته گذشته داشته است گفت: تیم ما روز به روز بهتر می‎شود و نمونه آن بازی بود که هفته گذشته مقابل شهرداری تبریز به نمایش گذاشتیم. البته باید در آن مسابقه با 5 گل پیروز می‎شدیم اما روی اتفاق مساوی کردیم.

این مدافع جوان در خاتمه تصریح کرد: اطمینان داشته باشید که شرایط ما در جدول رده‎بندی بهتر خواهد شد و به یکی از رتبه‎های یک رقمی در جدول دست پیدا خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال راه آهن شهر ری در چارچوب هفته هفتم رقابت‎های فوتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور از ساعت 18:30 در ورزشگاه اکباتان تهران به مصاف فجر سپاسی شیراز می‏رود.